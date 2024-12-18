Як зробити авокадо стиглим за 2 хвилини: унікальний метод, який справді працює

У магазинах буває досить складно вибрати стигле авокадо, оскільки всі сорти тверді й зелені. Та засмучуватися не варто, оскільки прискорити дозрівання плода можна всього за кілька хвилин.

Незрілий авокадо можна легко довести до зрілості в домашніх умовах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Для цього не треба використовувати ніяких додаткових методів з сонячним світлом чи батареями для швидшого дозрівання.

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Авокадо часто додають до тостів, салатів, а також роблять з нього гуакамоле. Часом так буває, що воно стоїть вдома кілька днів й мало б достигнути, але й найнеобхідніший момент все ще залишається твердим. Цю проблему можна виправити дуже швидко.

Як зробити авокадо стиглим

Нагрійте воду до 100 градусів у чайнику, перелийте в об’ємну чашку та окуніть туди авокадо на 2 хвилин. Паралельно підготуйте миску з холодною водою з додаванням кількох кубиків льоду. Після зазначеного часу, авокадо треба переставити у холодну воду, щоб воно перестало готуватися. Завдяки цьому методу, авокадо стане м’яким, а смак не втратиться.

Швидкий метод достигання авокадо: дивіться відео

Процес дозрівання можна прискорити за допомогою духової шафи. Для цього знадобиться 10 – 20 хвилин часу. Якщо загорнути авокадо у фольгу й піддати теплу, то етилен почне накопичуватися й створить ідеальні умови для прискореного дозрівання. Етилен – це газ, який стимулює процес дозрівання. Цей метод необхідний для повноцінного дозрівання.

Авокадо також може дозріти в мікрохвильовці. Для цього його треба вимити й проколоти ножем чи виделкою по всій поверхні, а тоді розрізати його й видалити серцевину. Кожну половинку загорніть в харчову плівку та поставте в мікрохвильову піч на 30 секунд. Вийнявши його треба поставити у холодну воду й після цього можна використовувати.