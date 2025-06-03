Де можна вішати дзеркало вдома: будете привертати щастя та везіння

Рідко хто задумується над тим, де саме треба вішати дзеркало вдома й встановлюють там, де найбільше подобається, чи є можливість. Втім, ще наші предки казали, що дзеркало є не просто елементом декору, а провідником енергії, тому розташування має значення.

Щоб дзеркало правильно працювало, його потрібно повісити в належному місці, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Де треба вішати дзеркало вдома

Езотерики кажуть, що від розташування залежить успіх та щастя у вашому житті.

Зліва від входу

Це місце вважається найкращим для дзеркала, оскільки в такому положенні здатне привертати в життя господарів позитивну енергію.

У вітальні

Фахівці радять розмістити дзеркало у вітальні, щоб примножити достаток. Воно може бути навпроти столу, родинних фото чи гарного краєвиду за вікном. Втім, слідкуйте за тим, щоб в дзеркалі не відображався безлад, оскільки це може привернути хаос у життя.



Дзеркало можна вішати у вітальні / Фото Pexels

Кухня

Це місце є досить несподіваним, але кажуть, що якщо повісити дзеркало навпроти холодильника, чи столу з їжею, то це створить ілюзію достатку. Чим багатшим буде відображення в дзеркалі, тим більші шанси на фінансове благополуччя. Слідкуйте лише за тим, щоб дзеркало не було в пилюці, оскільки це блокує позитивну енергію.

Де не можна вішати дзеркало вдома

Навпроти дверей

Не можна, щоб дзеркало висіло навпроти входу. Таким чином замість того, щоб залучати позитивну енергію в дім, дзеркало буде відбивати її назад.

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Спальня

Не можна розміщувати дзеркало навпроти ліжка, бо уві сні людське відображення ламає потоки енергії, а це призводить до безсоння, тривог й втрати везіння.