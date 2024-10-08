Як прочистити каналізацію сіллю: золоте правило, яке ви не знали

Засмічена каналізація застає у найбільш неочікуваний момент, коли немає можливості придбати необхідні засоби для видалення накопичення сміття у трубах. У такому випадку варто скористатися сіллю, яка вразить своєю ефективністю.

Нею можна досить легко почистити засмічену каналізацію, пише Sante +. Сіль здатна прочистити труби не гірше, ніж спеціальний засіб "кріт". А ще вона є чудовою альтернативою хімічним рідинам, від яких йде поганий та різкий запах.

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Як прочистити забиту трубу сіллю

За допомогою першого способу треба поєднати сіль з харчовою содою. В парі два інгредієнти є надзвичайно ефективними. Спочатку треба нагріти склянку води. Далі потрібно змішати 50 грамів солі та 50 грамів соди в гарячій воді. Цю суміш треба одразу залити в раковину. За бажанням можна використовувати вакуум, щоб відтворити відштовхуючі рухи. Щоб прочистити труби – увімкніть теплу воду.

Другий спосіб полягає у поєднанні лужної солі та кислого оцту, створюючи хімічну реакцію, яка чудово впорається із засміченнями.

У склянці оцту розчиніть 120 грамів солі. Залийте суміш в трубу та зачекайте 30 хвилин, щоб подіяли всі компоненти. Далі промийте все гарячою водою, змішаною з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Через кілька хвилин змийте все теплою водою.



Сіль допомагає прочистити забиті труби / Фото Pexels

Окрім того, сіль можна використовувати самостійно, оскільки вона теж є доволі дієвою в профілактиці засмічень. Для цього раковину треба наповнити дуже гарячою водою. На кожен літр води додайте 50 грамів солі, тоді зніміть пробку й дайте солоній воді стекти через труби.

Щоб краще позбутися від засмічень, можна використовувати дренажну змійку. Сантехнічний трос складається зі сталевої пружини та держака, який треба просунути в трубу. Після цього потрібно зробити кілька обертів й витягнути змійку назовні. До неї мав би прилипнути увесь бруд, який забив каналізацію.