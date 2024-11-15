Миші зникнуть з будинку й комори: ось чим їх відігнати

Миші, хоч і маленькі, а все ж можуть принести чимало неприємностей в домі. І перед настанням зими варто подбати про те, аби прогнати їх геть з оселі.

Гризуни ніколи не були приємними сусідами: вони можуть і їжі погризти, і підточити меблі та пошкодити частину урожаю, повідомляє 24 Канал. Та позбутися їх можна досить легко.

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Як зрозуміти, що вдома є гризуни

Найбільш очевидними ознаками присутності мишей у домі будуть писк і шум. Зазвичай звуки вони видають тоді, коли гризуть щось чи лазять по стінах. Окрім того, почути гризунів частіше можна вночі, коли вдома панує тиша.

Послід мишей – це ще одна ознака того, що пора починати боротьбу з гризунами. Знайти його зазвичай можна біля стін, за предметами та поблизу від запасів їжі. Там, де пройшлися миші та щури, ви не знайдете слідів пилу, особливо на полицях та біля стін.



Гризунів можна просто виявити / Фото Pexels

Як боротися з мишами

Найпопулярніший варіант – це встановлення мишоловок у домі. Такі пастки зазвичай ставлять з приманками – шматочками ковбаси чи сиру, адже миші полюбляють їх особливо сильно. Пастки варто ставити біля смітників чи плінтусів, але слідкуйте, аби у них не потрапили ваші домашні улюбленці.

Якщо в плінтусі ви знайшли дірку, це значить, що там можуть жити гризуни. Для того, щоб завадити їм проникати у оселю, ви можете закрити її будівельною піною. Окрім того, не можна забувати і про отруту проти гризунів.

Її потрібно розкладати по будинку чи квартирі, але тільки там, де не дістануть діти чи домашні тварини.

Інший метод, який вважається досить дієвим – це прибирання усього приміщення з хлоркою. Та під час таких робіт не можна забувати використовувати рукавички, а після цього добре провітрювати приміщення.

Миші також не люблять запахів деяких рослин, тож їх можна розставити по дому, аби відлякати гризунів. Зокрема, запастися потрібно полином, м’ятою, бузиною, кінзою та ромашкою.