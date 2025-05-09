Щури навіть не підійдуть до ділянки: цей народний спосіб працює безвідмовно

Щури та миші – це зовсім небажані гості на будь-якому городі. Втім, миритися з таким сусідством точно не варто – щойно помітили гризунів, потрібно починати боротьбу з ними.

Поява щурів у саду викликає занепокоєння у багатьох садівників, адже вони не тільки знищують рослини, підкопуючи коріння, але й можуть поширювати хвороби, повідомляє 24 Канал. На щастя, є кілька повністю натуральних способів, які допоможуть з ними впоратися.

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Які запахи відлякують щурів?

Один з найкращих народних способів утримати щурів якомога далі від вашого саду – це використовувати різноманітні ефірні олії, що мають сильні аромати рослин. Це може природним чином відлякати багатьох гризунів.

Наприклад, запах перцевої м'яти сильно вплине на нюх щурів, тож найкращий спосіб її використання – це змішати кілька крапель олії з водою у пляшці та розбризкати розчин по тих ділянках саду, де, як ви підозрюєте, можуть бути щури.

Також ефективним природним методом відлякування гризунів є і цитронела – вона допоможе позбутися не тільки щурів, але й комарів на ділянці. Її лимонний аромат дезорієнтує гризунів та маскує їхні сліди. До речі, чергування різних олій може бути більш ефективним, ніж постійне використання однієї.



Деякі запахи відлякують щурів / Фото Pexels

Що посадити на городі, аби не було щурів?

Якщо ви не хочете розбризкувати по городу та саду ефірні олії, тоді можна скористатися навіть простішим способом та посадити на городі кілька рослин, які є природними репелентами та можуть відігнати щурів.

До слова, часто городникам на ділянці доводиться боротися не лише з щурами. Раніше ми вже розповідали, як позбутися кліщів у саду та на городі.

Звісно ж, найкращою рослиною для цього буде м'ята – її прянощі для шкідників відразливі, і вони з усіх сил намагатимуться їх уникати. Тож по периметру ділянки можна висадити кілька кущиків. До того ж м'ята може бути згодом корисною і у кулінарії.

Але це далеко не єдина рослина, що відлякує щурів. Також можна сміливо висаджувати на грядках нарциси, лаванду, розмарин, цибулю та часник – ці культури не тільки неприємно пахнуть для гризунів, але й мають чимало застосувань у медицині та кулінарії.

Ще одна несподівана квітка, яка може втримати шкідників на відстані – це чорнобривці. Їх радять посадити у міжряддя овочевих грядок, адже сильний аромат рослин може перейти на овочі, і тоді щури навіть не підійдуть до них.