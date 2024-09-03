Ці 5 кроків допоможуть навести лад у домі до осені: потрібно їх виконати

Попри те, що осінь вже настала, підготовка до неї зараз у самому розпалі. І початок сезону – це ідеальний час для того, аби провести прибирання та прибрати увесь безлад.

Звісно, проводити глобальне і надзвичайно ретельне прибирання щотижня – це дуже складно і, відверто кажучи, нереалістично. Та все ж варто виділити трохи часу на початку кожного сезону, аби прибрати увесь бруд, що міг накопичитися за три місяці.

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Встановіть ліміт часу

Перш за все, вам потрібно визначити, скільки часу ви готові виділити на прибирання. Особливо важливо це у випадку, якщо його у вас зовсім небагато. Якщо безлад вже вийшов з-під вашого контролю, це може бути дуже корисно, аби правильно використати ресурси, які у вас зараз є.

Візьміть сміттєвий пакет та пройдіться домом

Найчастіше джерелом безладу є саме сміття, яке лежить тут і там по всій квартирі. І звичайна інспекція дому з мішком для сміття допоможе виявити чимало непотрібних паперів, пустих пляшок, стаканчиків, використаних серветок тощо. Все ще без жалю викидайте у відро, і ви помітите, що ваша квартира швидко та суттєво очистилася.

Спорожніть холодильник

Дуже часто холодильник є джерелом неприємного запаху у домі, і, звісно ж, зовсім неприємно зазирати всередину і бачити повний безлад. Та точкове прибирання у такому випадку буде не найкращим варіантом.

Натомість спробуйте витягти з холодильника усе, а потім переберіть продукти, що дістали з нього. Все, що вже зіпсувалося, викидайте без зайвих роздумів.



Холодильник має бути чистим / Фото Pexels

Створіть щоденне прибирання ввечері

Щойно ви закінчили вечеряти, виділіть трохи часу на прибирання. Вам справді знадобиться його зовсім трохи – приблизно по 10 – 15 хвилин кожного дня. Встановіть таймер та швидко приберіть сміття, їжу, помийте посуд та протріть стільниці. Якщо залишиться час, можна зайнятися замітаннями чи миттям підлоги. Якщо ви робитимете це кожного вечора, ви значно спростите собі роботу з прибирання наприкінці тижня.

"Один купили, один викинули"

Це просте правило допоможе вам швидко очистити ваш дім від неприємної засміченості та візуального безладу. Воно діє так: якщо ви купляєте якусь нову річ, натомість потрібно прибрати з дому одну стару. Наприклад, якщо ви придбали стильні нові джинси, старим шортам пора відправитися у комісійний магазин чи прямо на смітник.