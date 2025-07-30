Існує понад 50 різноманітних видів монстери, і чимало з них є популярними кімнатними квітами. Ця тропічна рослина відома великим і яскравим зеленим листям та невибагливістю у догляді.

Розмноження монстери – це не таке складне завдання, як може здатися недосвідченому квітникарю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, все ж варто дотримуватися кількох правил, аби не пошкодити материнську рослину.

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Як підготувати живці до розмноження монстери?

Існує два основні способи, у які ви можете успішно розмножити монстеру. І перший – це укорінення в воді, а ось другий – це посадка живців у ґрунт. Та незалежно від того, як саме ви оберете укорінювати частинку рослини, живці для цього готуються в однаковий спосіб.

Передусім переконайтеся, що материнська рослина здорова та має міцні стебла з насичено зеленим листям. Якщо рослина слабка та уражена комахами та хворобами, це призведе до появи слабких і хворих нових рослин.

Видаляйте тільки ту частину стебла, яка не залишить початкову рослину надто пошкодженою чи без можливості відновитися. В ідеалі на материнській рослині має залишитися принаймні три листочки після того, як ви обріжете живці.

Для успішного перетворення живця чи ділянки стебла на нову рослину, він має мати принаймні один листковий вузол – тобто точку на стеблі рослини, де росте листок, або звідки він може рости. Вузли без листя можна розпізнати за невеликими випинами чи рубцем на листку.



Для розмноження монстери потрібні живці / Фото Pexels

Як розмножити монстеру у воді

Після того, як ви підготували живці, потрібно швидко помістити їх у наповнений водою контейнер. Поставте його у світле сонячне місце у домі, але не залишайте біля гарячого вікна, де листя може обпектися. Стежте за тим, аби на стінках посудини не проростали водорості, адже це може нашкодити живцям і заразити їх.

До слова, раніше ми вже розповідали про просте правило догляду за спатифілумом, завдяки якому він почне швидко цвісти та викидати нове листя.

Поки росте коріння, не додавайте у воду добрива чи стимулятори росту. Щойно ваш живець матиме кілька коренів довжиною принаймні у 5 – 6 сантиметрів, можна пересадити монстеру у горщик з ґрунтом. Будьте дуже обережні з корінням, адже воно може бути крихким та легко ламається.