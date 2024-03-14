Як визначити людину-нарциса у суперечці: зверніть увагу на 5 ознак

Нарциси, які мають надзвичайно високу самооцінку, можуть під час суперечок використовувати деякі підступні дії для того, щоб досягти своєї мети. Тож дуже важливо вчасно розпізнати таку людину.

Нарциси відчувають постійну потребу домінувати в своєму оточенні, і тому не цураються використання маніпуляцій і деяких неприємних технік під час будь-яких сварок чи конфліктів. І психотерапевтка Енні Циммерман порадила звернути увагу на кілька важливих "червоних прапорців".

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Відмова

Нарциси схильні до заперечення всього, що їм не подобається – від власної відповідальності, до фактів, що стосуються їхньої участі у ситуації. І вони не можуть сприймати власні помилки, тож будь-які вибачення будуть надмірно обґрунтованими, або ж і просто словами, які насправді нічого не означають.

Вони прогинаються

Дуже часто нарциси, коли відчувають, що вони загнані у кут, намагаються перенести увагу на щось інше. Тож якщо ви намагатиметеся вказати їм на помилки, відповідальність чи їхню недоречну поведінку, вони натомість спробують перевести увагу саме на ваші недоліки.

Гра в жертву

Нарциси досить часто грають роль жертви та намагаються переконати усіх, що саме вони – жертва несправедливості чи й просто несприятливих обставин. Ця маніпулятивна стратегія може змусити інших відчувати провину навіть у випадку, якщо це нарцис розпочав конфлікт.

Газлайтинг

Нарциси також можуть використовувати тактику, що відома як газлайтинг – тобто вони будуть змушувати вас почуватися некомфортно через вашу реакцію на їхню поведінку чи слова. Вони можуть змінювати чи спотворювати факти і намагатися спростувати вашу інтерпретацію ситуації. Мета одна – змусити вас почуватися невпевненими щодо ваших думок та реакцій.

Напад і агресія

Нарциси можуть стати агресивними та почати йти в напад тоді, коли вони відчувають найменшу критику чи загрозу. Нарциси будуть намагатися захищати свої ідеї та переконання чи намагатися виявити свою вищість та домінантність через агресію.

Якщо ви будете розуміти усі ці стилі поведінки, вам буде набагато простіше розпізнати нарциса у своєму оточенні та протистояти йому.