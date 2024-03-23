5 порад, що допоможуть збудувати успішну команду: це варто знати

Робота в команді – це запорука успіху будь-якого проєкту, адже зробити все самостійно просто неможливо. Та побудувати здорову і ефективну взаємодію не так-то просто, і для цього потрібно знати кілька секретів.

Неможливо переоцінити важливість сильної команди для будь-якого бізнесу. Та випадково сформувати хорошу команду дуже складно; зазвичай це результат тривалої роботи, що починається ще на етапі підбору персоналу, а також включає тимбілдінг та комунікацію із підлеглими.

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Круту команду потрібно дуже ретельно і дбайливо "вирощувати", і займатися цим має керівник.

Наймайте правильних людей

Якщо у вас є така можливість, намагайтеся залучати до своєї команди найкращих спеціалістів із можливих, або ж тих, що мають потенціал стати найкращими.

Втім, якщо ви будете будувати усю свою стратегію найму тільки на навичках, цього буде недостатнє. Зважайте також на позитивне ставлення кандидата. Навички можна отримати, а ось змінити підхід до роботи насправді набагато складніше. Тож якщо ви знайдете людей, які матимуть відповідні особисті якості, це допоможе підтримувати комфортну атмосферу в команді.

Керуйте з розумом

Правильний підбір персоналу – це тільки перший крок у побудові сильної команди. Навіть якщо ви наймете на роботу найкращі таланти, ви не створите ідеальну команду, якщо в ній пануватиме погана атмосфера.

Намагайтеся заохочувати співробітників досягати спільних цілей. Та головне правило – за будь-яку ціну уникайте мікроменеджменту. Він ніколи не допомагає у створенні сильної і надійної команди. А ось що у цьому буде корисним – так це довіра, самостійність та встановлення чітких цілей.

Знайте своїх людей

Коли взаємини сформовані на довірі та взаємоповазі, це дозволяє вам створити відкрите та чесне спілкування, а це допоможе колегам відчувати, що їх цінують та підтримують. Тож що краще ви знатимете своїх співробітників – звісно ж, у розумних межах – то кращим керівником ви будете.

Ваша мета – зробити так, щоб будь-який працівник відчував себе комфортно, звертаючись до вас із різними запитаннями, що його турбують.

Створіть культуру своєї команди

Кожна команда має свою внутрішню культуру, яка зазвичай багато у чому пов'язана із діями та особистістю керівника. І створення здорової корпоративної культури, де колеги щиро поважають і слухають один одного – це ключова мета.

Керуйте з емпатією

Вам буде дуже складно керувати людьми, якщо ви не можете зрозуміти, що ж їх мотивує та навпаки. Саме через це чуйне керівництво надзвичайно важливе. Такий менеджер помічатиме перевтому чи вигорання працівників і буде щиро цікавитися їхнім життям та проявляти співчуття, коли вони діляться своїми турботами. Окрім того, він готовий допомогти їм у розв'язанні проблем.