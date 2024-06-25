Ці 5 звичок під час прибирання на кухні приносять більше шкоди, ніж користі

Незалежно від того, як часто чи довго ви прибираєте в себе на кухні, ви можете припускатися деяких помилок, які можуть суттєво стримувати ваш прогрес. І для того, щоб їх позбутися, потрібно перш за все про них знати.

Немає кращого відчуття, ніж зайти на кухню та побачити чистоту, а не жир на духовці чи крихти на стільниці. Втім, навіть якщо ви добре вмієте проводити щотижневе "генеральне" прибирання кухні та вичищати її після кожного прийому їжі, простір може бути зовсім не таким чистим, як ви собі думаєте – і все через поширені помилки, яких ви можете припускатися.

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Очищення з відбілювачем

Чимало людей використовують відбілювач для того, щоб дезінфікувати поверхні на кухні. Втім, це може бути досить ризикованим: пари не тільки небезпечні для вдихання людей та домашніх тварин, але й можуть зіпсувати ваш одяг випадковими бризками.

Натомість краще користуватися цільовими засобами для чищення стільниць, які не містять агресивних хімікатів.

Використання кількох мийних засобів

Один справді хороший засіб для різних цілей може замінити усі ваші десятки пляшечок під раковиною. Окрім того, це допоможе вам заощадити гроші. Навіть якщо ви купуєте різні засоби для раковини, скла та нержавіючої сталі, скоріш за все, один вдало підібраний засіб може згодитися для більшої частини вашого прибирання.

Розпилення та швидке витирання

Коли мовиться про очищення стільниць та інших поверхонь, більшість людей тільки-но розбризкавши засіб відразу ж витирають його, і на цьому все. Втім, такий підхід не зовсім правильний. Дуже важливо дати засобу постояти кілька хвилин перед тим, як стирати його, адже інакше він просто не встигне подіяти.



Протирати стільниці потрібно ретельно / Фото Pexels

Але також не варто чекати, поки він висохне.

Недостатньо часто змінюєте губку

Кухонна губка – це один з найбільших розсадників бактерій, який тільки можна знайти в усьому вашому домі. Насправді цей інструмент, який ви використовуєте для протирання стільниць та миття посуду, може містити набагато більше мікробів, ніж самі поверхні.

Тож для того, щоб підтримувати свою кухню у справжній чистоті, губки радять міняти кожні два тижні.

Ви не чистите смітник

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Звісно ж, всі виносять сміття. Та чи не забуваєте ви після цього мити відро? Це може здатися зайвим, проте насправді на пластику накопичується досить багато бруду та запахів, і все це зрештою може призвести до того, що кухня виглядатиме неохайно навіть після прибирання.