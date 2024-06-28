6 простих звичок, які допоможуть вберегти дім від безладу

Жити у безладному домі цілком можливо, але точно не надто приємно. І якщо ви мрієте знайти простий спосіб організувати своє помешкання без зайвих зусиль, тоді це може бути простіше, ніж ви уявляли.

Іноді для того, щоб навести справжній порядок у себе вдома, потрібно відкинути звичну рутину прибирання та перевірити, чи не пропускаєте ви кількох важливих кроків, які впливають на чистоту вашого дому.

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Позбувайтеся речей

Якщо ви не користуєтеся чимось, ваше життя та помешкання не стає кращим від того, що ви тримаєте цю річ у себе в ящику чи на полиці. І найкращий спосіб очистити оселю – це просто позбутися цих речей, щоб вони не займали зайве місце вдома.

Причина безладу у квартирі може полягати у тому, що ви тримаєтеся за непотрібні речі на випадок, якщо вони колись таки знадобляться, і вони займають все більше місця у вашій оселі.

Будьте уважні до покупок

Спершу це може бути незвично та незручно, але потрібно навчитися уважно та чесно дивитися на свої звички у витрачанні грошей. Наприклад, якщо ви купуєте продукти гуртом, але у вашому домі немає місця для зберігання цих товарів, звичку варто замінити.

Перегляньте способи зберігання

Будьте свідомі щодо того, які речі потрібно зберігати на відкритих полицях, а які – заховати якомога далі. Зважайте на те, що ваш вибір впливає на відчуття простору, і щойно ви позбудетеся зайвих речей на відкритих полицях, ви зможете суттєво зменшити візуальний безлад свого дому.



Зберігати речі потрібно охайно / Фото Pexels

Створюйте ритуали прибирання

Якщо у вас будуть невеликі щоденні звички у прибиранні, це допоможе уникнути великої кількості проблем з прибиранням пізніше. Наприклад, кожного вечора прибирайте за собою місця, де залишилося сміття чи немитий посуд, а вранці закінчуйте те, що не встигли. Завдяки таким невеликим косметичним прибиранням вам ніколи не доведеться мати справу зі справжнім безладом.

Застеляйте ліжко одразу

Підтягнути простирадла та рівно скласти ковдру – це завдання на одну хвилину, а воно тим не менш створює відчуття порядку в кімнаті. Тож намагайтеся не нехтувати цією звичкою та беріться за прибирання ліжка відразу ж після того, як встаєте.

Тримайте поверхні чистими

Особливо важливо робити це на кухні. Слідкуйте за тим, аби стільниці, тумбочки та обідній стіл були вільні від купи безладу. Не розміщуйте на них миски, коробки для збору паперу та дрібних предметів, натомість відразу намагайтеся класти речі на свої місця.