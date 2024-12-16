Вистачить 10 хвилин: найпростіший спосіб розморозити м'ясо та рибу

Тримати м'ясо та рибу у морозилці – це зручно, адже ніколи не знаєте, коли воно знадобиться. Але якщо страву потрібно приготувати швидко, розморожування продукту може перетворитися на справжню проблему.

Якщо ідея приготувати м'ясну страву прийшла миттєво, і часу на розморожування м'яса немає, змінювати меню не потрібно, повідомляє 24 Канал. Натомість ви можете скористатися кількома лайфхаками, які допоможуть швидше підготувати м'ясо до готування.

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Використайте холодну воду

Шматок м'яса чи риби потрібно помістити у герметичний поліетиленовий пакет та перекласти у каструлю з холодною водою на 40 хвилин. Якщо шматок великий та за цей час не розморозився, воду в каструлі потрібно поміняти.

До речі, не варто класти м'ясо без пакета, адже через це воно може втратити смак та соковитість. Зважайте також на те, що теплу воду використовувати не варто – м'ясний білок у ніч почне згортатися, і ви отримаєте жорстке та на дуже смачне м'ясо.

Використайте мікрохвильову піч

Якщо м'ясо потрібно розморозити навіть швидше, тоді вам варто скористатися мікрохвильовою піччю. Для цього м'ясо потрібно вийняти з пакета та перекласти у глибоку тарілку. Обов'язково використовуйте саме режим розморожування, а не будь-який інший – інакше м'ясо почне готуватися прямо у мікрохвильовці.

Перевіряйте м'ясо кожні кілька хвилин та перевертайте за потреби.

Натріть сіллю

Ви будете здивовані цим методом, але він справді працює! Все, що потрібно зробити – це дістати з морозильної камери м'ясо та натерти шматок продукту кухарською сіллю. Залиште його на 15 – 20 хвилин, і після цього воно вже буде готове до готування.



М'ясо можна натерти сіллю / Фото Pexels

Використайте холодильник

Найкраще та найбільш безпечне місце для розморожування м'яса – це холодильник. Втім, назвати швидким цей метод можна хіба з натяжкою. Іноді на це може знадобитися навіть цілий день.

М'ясо потрібно просто перекласти у холодильник у пакеті та залишити там на нижніх полицях. Зберігати розморожене м'ясо можна у холодильнику протягом 4 – 5 днів.