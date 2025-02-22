Відлякайте мишей та щурів назавжди: вони не можуть терпіти лише один запах

Гризуни часто пробираються в будинки, якщо для них там є запаси їжі. Вони шкодять оселі, оскільки прогризають кабелі, гризуть їжу та нищать продукти. А ще вони переносять на своїх лапах багато хвороб, тому від них треба обов'язково позбавлятися.

Найпоширенішим способом виведення мишей та щурів є отрута чи пастка, втім такі способи не є безпечними та гуманними, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як альтернативу фахівці радять використовувати один кухонний інгредієнт, який є повністю натуральним та зможе досить швидко вивести гризунів з будинку.

Чим вивести мишей з дому

У гризунів дуже посилений нюх, а це означає, що вони не терплять гострих запахів, до прикладу, перцю. Експерти рекомендують використовувати проти мишей каєнський перець або чилі. На основі цих перців потрібно зробити домашній натуральний спрей, щоб назавжди позбутися від гризунів.



Позбутися гризунів з дому досить легко / Фото Pexels

Потрібно змішати порошок каєнського перцю або чилі з водою та добряче нагріти, щоб посилити аромат. Далі треба дати рідині охолонути. Чим довше засіб остигатиме, тим сильнішою буде його дія.

Нанесіть рідину за допомогою розпилювача на ті місця, де є ознаки гризунів. Якщо ж перцю у вас немає, а проблему з мишами й щурами потрібно вирішити миттєво, можна використовувати ефірні олії. Вони здатні швидко вивести гризунів завдяки своєму різкому запаху.

Скористайтеся запахами, які дуже не люблять миші – це олія перцевої м’яти, ефірна олія цитронелли чи евкаліпта у чистому вигляді. Достатньо буде крапнути кілька крапель навколо місць, де можуть бути гризуни і цього буде достатньо, щоб вони зникнули.