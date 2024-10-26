5 методів, що допоможуть швидко виконати всю роботу: про них знають не всі

Іноді може здаватися, що роботи так багато, що зробити її усю просто неможливо. Але кілька простих методів допомагають поставити роботу у пріоритет.

Якщо ви не знаєте, як впоратися з усіма обсягами роботи, які на вас навалилися, тоді потрібно спробувати кілька простих методів, які допоможуть відсіяти менш важливі завдання, пише "Почни щось!".

Цікаво Зробите лише гірше: що ні в якому разі не можна мити водою

Метод "важливо/терміново"

Для того, щоб виконати завдання, потрібно розділити усю роботу на 4 групи: важливі та термінові, важливі, але не термінові, термінові, але не важливі, і ні те й ні інше. Звісно ж, починати потрібно з термінових і важливих, а тоді вже рухатися далі.

Ставте собі правильні питання

Є одне запитання, яке допоможе зрозуміти важливість справи: "Що станеться, якщо я цього не зроблю?". Якщо катастрофи не передбачається, тоді справу можна трохи відкласти, поки ви не впораєтеся з рештою важливіших завдань.

Правило трьох справ

На кожен день потрібно визначати собі 3 найважливіші завдання. Саме на них концентруйте свою увагу та не розпорошуйтеся ні на що інше.



Не можна виконувати всі справи водночас / Фото Pexels

Техніка Pomodoro

Іноді може здаватися, що якщо ви не будете відволікатися взагалі, тоді роботу вдасться виконати максимально швидко. Та такий підхід працює не завжди. Набагато краще робити кілька підходів до роботи: 25 хвилин зосереджено працювати, а потім робити невелику перерву.

Так вам не набридатиме одне завдання, і ви не відчуватимете себе такими втомленими.

Делегуйте

Якщо є завдання, які замість вас можуть виконати інші люди – скористайтеся цим без зайвих роздумів. Виконувати все завжди самостійно неможливо, тож потрібно користуватися допомогою там, де це необхідно та можливо.