Щоб не зіпсувати собі свято: 5 правил спілкування з токсичними родичами на Різдво

Якщо ви побоюєтеся великих сімейних зборів під час святкового сезону, ви зовсім не самотні. Далеко не для всіх Різдво та Новий рік – це час радості та відпочинку, і все через токсичних родичів та знайомих.

Через різноманітні планування, очікування та зобов'язання мати справу з токсичними родичами під час свят може бути особливо складно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Parents. А щойно усі сідають за стіл, обов'язково випливають старі сварки, політичні та релігійні суперечки та купа інших розмов, що дуже швидко можуть перетворитися на конфлікт.

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Заздалегідь встановіть кордони

Коли мовиться про спілкування зі складними членами родини, все залежить від кордонів. Психологиня Рейчел Голдберг переконана, що перед святами важливо обговорити свої межі з деякими членами родини, з якими можуть виникати суперечки.

Наприклад, якщо розмови часто стосуються виховання дітей, ви можете заздалегідь попередити, що не варто обговорювати цю тему за вечерею, адже це нікому не допоможе.

Плануйте, що робити та говорити, коли кордони порушують

Окрім того, щоб виставити свої кордони, потрібно також заздалегідь запланувати, що ви робитимете, якщо їх порушать. Наприклад, якщо хтось з членів родини любить коментувати харчові звички ваших дітей, або ж ваші, ви можете сказати щось таке: "Нас влаштовує те, як ми справляємося, і я був би вдячним, якби ми не обговорювали цю тему".

Якщо це не спрацює, ви можете забрати свої тарілки та дітей у іншу кімнату, або ж вдатися до іншої продуманої стратегії.

Шукайте допомоги в інших

Якщо серед вашої родини є кілька людей, з якими добре ладнаєте, зверніться до них напередодні свят. Попросіть членів родини підтримати вас – вони можуть заступитися за вас, або ж допомогти змінити тему розмови, коли виринають певні теми.



Просіть допомоги у своїх родичів / Фото Pexels

Метод "сірого каменя"

Ця техніка у спілкуванні з токсичними родичами передбачає бути нудними, як сірий камінь, коли ви стикаєтеся із їхньою проблемною поведінкою.

Щойно вам ставлять провокативні запитання, відповідайте коротко та нейтрально, наприклад: "Це цікава позиція", "Ніколи не думав про це" тощо. Відсутність сварки та підживлення конфлікту швидко зведе його нанівець.

Продумайте стратегію відступу

Якщо ви знаєте, що на застіллі будуть присутні родичі, які можуть викликати у вас дискомфорт, ви можете заздалегідь придумати причину, з якої вам доведеться піти раніше. Наприклад, ви можете сказати, що залишитеся на обід, але маєте піти до 16:00.

Якщо святкування йтиме добре, завжди можна лишитися, сказавши про зміну планів. У найгіршому ж випадку вам не доведеться швидко придумувати причину, аби піти геть.