Стануть міцними й не будуть ламатися: як укріпити нігті в домашніх умовах

У певні моменти нігті стають ламкими, тому для того, щоб позбутися від цієї проблеми, варто скористатися кількома ефективними масками. Їхній плюс в тому, що вони здатні чудово зміцнити нігтьову пластину.

Гель-лак виснажує нігті, тож вони стають ламкими й можуть погано рости, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Якщо ж вони починають розшаровуватися, тоді варто вдатися до живильних масок та ванночок, які допоможуть уникнути ламкості.

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Маска з червоного перцю

0,5 чайної ложки меленого червоного перцю потрібно змішати з 10 краплями кип’яченої води. Також туди варто додати 1 чайну ложку крему для рук, перемішати й підігріти на водяній бані. Все остудіть, нанесіть на нігті й тримайте 15 хвилин.

Маска з гірчицею

Ця маска здатна добре стимулювати ріст нігтів. Потрібно столову ложку порошку розвести з водою, додати мед, перемішати та нанести на кінчики нігтів. Далі одягніть гумові рукавиці й зачекайте 20 хвилин.

Маска з морською сіллю

Щоб нігті не розшаровувалися й гарно росли, скористайтеся маскою з морською сіллю. Вичавіть сік лимона й розчиніть в ньому жменю солі. Кінчики пальців опустіть й потримайте в розчині 20 хвилин.



Маски для відновлення нігтів / Фото Pexels

Маска з лимоном

Розріжте лимон, встроміть в нього нігті й тримайте 5 хвилин, щоб вони наситилися лимонним соком, тоді ополосніть руки водою й нанесіть на нігті крем.

Маска з желатином

Желатинова ванночка чудово зміцнює нігті. У склянці треба розчинити половину ложки желатину, остудити розчин й опустити нігті всередину на 15 хвилин. Цю процедуру можна виконувати двічі на тиждень.

Відвар з цілющих трав

Корінь звіробою, лопуха та квітки ромашки змішайте в рівних частинах. Залийте 2 столові ложки суміші склянкою окропу. Настоюйте близько 15 хвилин й опустіть у теплий настій кінчики пальців.