Як захистити себе від комарів та кліщів під час відпочинку на природі: корисні поради
Влітку всі ми активніше проводимо час на природі. Щоб не зіпсувати його, треба з обережністю ставитися до комарів та кліщів. Якщо перші комахи приносять неприємний свербіж, то останні є небезпечними та навіть переносять хвороби.
Комарі та кліщі особливо активізуються в теплу пору року, тому де б ви не перебували: в лісі, галявині чи на пляжі, постарайтеся дотриматися кількох порад, які вбережуть вас від шкідливих комах, пишуть Поради 24.
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Як захиститися від комарів
Використовуйте репеленти на тілі, які своїм запахом відлякують комарів. Однак будьте обережними, аби спрей не потрапив на руки, в очі чи рот.
Носіть світлий та довгий одяг, який зможе закрити руки та ноги. Можете обробляти не лише тіло, але й одяг спеціальними засобами, які містять перметрин. Найбільш активними комарі є на світанку та на заході сонця, тому намагайтеся уникати цих пікових годин на вулиці.
Вдома використовуйте москітні сітки на вікнах та вмикайте вентилятори. Комарі не люблять сильного вітру.
Кліщі є дуже шкідливими / Фото Pexels
Як захиститися від кліщів
Від кліщів є теж спеціальні репеленти, якими треба змастити шкіру, а одяг обробити засобом з перметрином.
Щоб легше помітити кліщів, якщо ви йдете в ліс – одягайте світлий одяг, довгі штани заправляйте у шкарпетки. Після відпочинку на природі ретельно оглядайте своє тіло на наявність кліщів. Особливу увагу приділяйте місцям під пахвами, навколо вух, на животі, у колінних згинах, між ногами, у волоссі та навколо талії. Також перевіряйте спорядження.
Якщо виявите кліща, використовуйте пінцет з тонкими кінчиками, щоб схопити його якомога ближче до шкіри. Повільно та рівномірно тягніть вгору, уникаючи різких рухів. Дезінфікуйте місце укусу після видалення кліща.Любов до кави об'єднує всіх – бізнес-гуру, блогерів-мандрівників, естетів-кіноманів. Але є відмінність. Одні люблять міцне еспресо, інші – дріп-каву, треті не уявляють життя без улюбленого фільтру. Gemini подбав, аби кожен знайшов саме свій смак й відкрив найзручніший спосіб заварювання кави.
Уникайте високої трави, лісистих та чагарникових районів. Йдіть по центру стежок.Використовуйте місця для пікніків з малою кількістю рослинності, щоб не наражатися на кліщів.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви збільшите свої шанси на вдалий відпочинок без шкідливих комах.