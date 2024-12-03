Чому взимку не можна ходити без шапки: поради, які вбережуть волосся

У зимову пору дуже важливо правильно доглядати за волоссям й захищати його від морозу за допомогою головних уборів. Окрім того, на ріст волосся, його здоров’я, якість та блиск впливає зволоження та раціон.

Взимку волосся відчуває стрес через морозне повітря, посилену вологість та вітер, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Фахівці не радять в холодну пору гуляти без головного убора, оскільки волосся може стати ламким, сухим та втратити блиск.

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Як захистити волосся від холоду взимку

Охолоджуючи шкіру голови, автоматично псуються волосяні цибулини, тому це дуже небезпечно. На вулицю не можна виходити без головного убору за температури -2 градуси й нижче.

Переохолодження шкіри голови призводить до того, що волосся стає ламким та більше випадає. Це може помітити кожна дівчина в зимову пору, оскільки волосся збирається після миття вдвічі більше, ніж в теплу пору року.

Найкраще обирати для себе шапку з натуральних матеріалів. До прикладу, це може бути вовняний головний убір з домішками, який не викличе подразнення шкіри. У тих випадках, коли ви зробите в салоні укладку чи зачіску, то одягайте легку хустину чи капюшон.



Взимку потрібно носити шапку / Фото Pinterest

Окрім того, взимку можна носити панами, хутряні бейсболки, шапки-вушанки чи балаклави. Усі ці варіанти шапок точно врятують волосся від поганого впливу вологого й мінусового повітря.

Волосся в холод сильно страждає від перепадів температур, тому не сухе повітря, опалювання батареєю, підвищена вологість морозного впливає на стан шевелюри не досить добре. Такі випробовування є для волосся поганими, тож воно втрачає блиск та еластичність.

Однією з проблем в зимову пору є електризація. Вона стається від вузького коміра, чи від шапки. Чудовий антистатичний ефект мають олії. Щоб позбавити волосся електризації, поєднуйте бальзами та маски з оліями.