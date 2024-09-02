Як наточити ножі простими та підручними методами: прості та дієві способи

Ми часто користуємося ножами на кухні, тому з часом вони втрачають свою гостроту. Якщо помітили, що ніж затупився, їх треба заточити спеціальними приладами, втім якщо у вас їх немає, то можете просто скористатися підручними методами.

Фахівці вже давно переконалися в тому, що навіть прості та банальні речі, які є у нас під рукою здатні загострити ножі не гірше, ніж спеціальні точильні засоби, тому ділимося найцікавішими лайфхаками, якими ви можете скористатися.

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Використовуйте ремінь

Його можна використовувати як імпровізований інструмент для полірування леза після основного заточування. Його плюс в тому, що він здатен вирівняти мікрозазубрини на лезі, тож після цього ніж стане гладким та гострим.

Обов’язково використовуйте старий ніж, який ви більше не носите. Повісьте його на гачок або тримайте натягнутим. Тоді візьміть ніж та тримайте лезо під кутом 15° – 20°, проведіть по ременю від себе, потім переверніть лезо і поверніть назад до себе.

Цей процес треба повторити для кожної сторони ножа, поки не відчуєте, що лезо вже стало гострим.



Нагострити ножі можна досить легко / Фото Pexels

Використовуйте блюдце чи чашку

Фахівці використовують їх замість саморобного точильного каменю. Під низом блюдця чи чашки є шорстка поверхня, яка допоможе заточити ніж. Знайти посуд з цією поверхнею досить легко в кожній оселі, тому вам без вагань вдасться загострити лезо ножа.

Використовуйте пилочку для нігтів

Візьміть стару пилку для нігтів, якою ви вже не користуєтеся. Вона підійде вам як точильний камінь, оскільки її поверхня її груба та схожа до справжніх точильних каменів. Пилочку для нігтів можна навіть взяти у похід й заточувати ножі, якщо вони затупляться.

Використовуйте наждачний папір

Наждачний папір чудово підходить для заточування ножа. Він дозволить досягнути бажаної гостроти, коли немає необхідних інструментів під рукою.

Для цього вам треба взяти папір із зернистістю 400 – 600 для початку, а для фінішного заточування можна використовувати папір із зернистістю 1000 – 1500. Наждачний папір треба поставити на тверду поверхню, стіл чи дошку, аби він не ковзав, а ніж треба тримати під кутом 10° – 15°.

З основи леза ведіть ніж по наждачному паперу, зберігаючи кут й охоплюючи всю довжину леза. Далі ніж треба повернути й повторити ті ж дії для іншої сторони. Повторюйте цей процес до моменту, поки не досягнете бажаної гостроти.