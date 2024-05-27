Як підібрати тональний крем за кольором шкіри: поради, які допоможуть всім дівчатам

Інколи перед дівчатами стоїть справжнісінький челендж – підібрати ідеальну тональну основу для обличчя. Та існує кілька лайфхаків, які допоможуть визначатися з тоном за лічені хвилини.

Макіяж неможливий без тонального крему, тож він повинен бути в косметичці кожної дівчини. Тональний крем вирівнює тон шкіри, приховує недоліки та підлаштовується під природний відтінок.

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Втім часом так буває, що тональний крем або засвітлий, або затемний. В обох випадках зі створенням природного макіяжу можуть спостерігатися деякі проблеми. Щоб цього уникнути, розповімо, як саме підбирати тональний крем.

Як підібрати тональний крем під колір обличчя

Для визначення тонального крему за кольором шкіри, спочатку треба визначитися з підтоном шкіри.

Якщо вени просвічують зап’ястя – це означає, що у вас холодний підтон. Ще одним свідченням цього є лайфхак з білим аркушем паперу. Якщо піднести його до обличчя, а воно віддаватиме синім чи червоним відтінком – це означає, що у вас таки холодний підтон. У такому разі варто обирати тональну основу з легкою рожевинкою.

Якщо ж вени на зап’ясті зеленого кольору, це свідчить про теплий підтон. Білий аркуш піднесений до обличчя надасть шкірі жовтого відтінку. Власницям теплого підтону варто обирати тональний крем з персиковим чи помірно-жовтим відливом.

Та якщо колір вен міксований, то це свідчить про нейтральний підтон. Дівчатам найкраще підійде бежевий тональний крем.



Важливі поради, які допоможуть підібрати тональний крем / Фото Unsplash

Лайфхаки підбору тонального крему за кольором шкіри

Щоб перевірити тон – не наносьте його на зап’ястя. Тестер рекомендовано нанести на щоку та нижню частину вилиці й оцінити контраст з шиєю. Якщо набутий відтінок буде відрізнятися від кольору шкіри більше, ніж на 2 тони, то від нього треба відмовитися.

Часом буває, що добре підходять два відтінки. Якщо перед вами стоятиме дилема – завжди вибирайте світліший колір тонального крему.

Штучне освітлення спотворює колір тонального крему, тому вибирайте його при хорошому денному світлі. Штучне освітлення може зробити відтінок неприродним.

Тим дівчатам, шкіра яких постійно покривається прищиками, варто використовувати холодний відтінок тонального крему з оливковим підтоном. Тональні креми рожевих відтінків використовувати не варто.

Влітку шкіра стає смуглішою завдяки засмазі, тож відтінок може бути трохи темнішим. В літню пору один і той же тональний крем, який ви використовуєте впродовж року, може виглядати занадто світлим. Влітку вибирайте тональний крем на відтінок темнішим, ніж взимку.