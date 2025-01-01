Піна для гоління виводить багато плям: лайфхаки, від яких ви будете здивовані

Для виведення плям ми звикли використовувати спеціальні хімічні засоби, втім позбутися їх в різних місцях можна за допомогою звичайної піни для гоління. Вона має настільки потужні властивості, що її дієвість може вразити багатьох.

Піна для гоління має властивість набухати після натискання, тож це робить її економною, оскільки для виведення плям її знадобиться зовсім трохи, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм експертки з прибирання Ірину Денисенко.

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Жінка розповіла про кілька найпоширеніших проблем, які можуть зустрічатися в побуті. Візьміть їх до уваги й застосуйте при потребі, щоб переконатися в дієвості піни для гоління.

Плями на матраці

На матраці часто можна помітити багато плям. Щоб позбутися від них не застосовуючи жодних хімічних засобів, радимо скористатися піною. Її треба точково нанести на плями та залишити на 15 хвилин. Пройдіться по плямах губкою, а після зазначеного часу протріть матрац вологою ганчіркою.

Плями на килимах

Якщо на килимі є плями – не хвилюйтеся. Їх можна легко вивести за допомогою піни для гоління. Нанесіть її на забруднені місця та залишіть на 5 – 7 хвилин, а тоді протріть вологою ганчіркою.

Плями біля унітаза

Біля унітаза можна помітити жовті плями. Щоб швидко їх видалити, нанесіть піну на плитку. Через кілька хвилин вона не лише прибере колір, але й нейтралізує поганий запах.

Як видалити піною для гоління плями: дивіться відео

Також піною для ванни можна прибрати нагар зі сковорідок. Піну потрібно нанести на посуд та розподілити по всій поверхні, залишивши на 15 хвилин. Далі треба пройтися твердою губкою чи скребком. За допомогою цього лайфхака нагар повинен відокремитися.

Чудово піна для гоління видаляє почорнілі срібні вироби. Треба всього лише помістити їх в піну на 30 хвилин, а потім потерти зубною щіткою. Цей лайфхак замінить вам професійне чищення у майстерні.

За допомогою піни можна вберегти дзеркало від запотівання у ванній. Треба лише нанести піну на нього, зачекати 5 хвилин, а тоді вологою ганчіркою.