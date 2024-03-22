Як видалити старі шпалери: 3 найпростіші способи, які треба запам'ятати

На перший погляд, може здатися, що видалення шпалер – справа не дуже швидка, адже доведеться витратити чимало часу на здирання залишків зі стіни. І справді, це потребує терпіння, однак є 3 легкі способи, які дозволять зірвати шпалери без жодних труднощів.

Перед тим, як починати видалення шпалер, застеліть підлогу старими рушниками чи ганчірками, а ще краще – великими сміттєвими пакетами.

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Видалення відпарювачем

Наповніть резервуар відпарювача водою. Утримуйте над певною ділянкою шпалери впродовж кількох секунд та почніть відшаровувати шпалери шпателем.

Продовжуйте поетапно зверху до низу віддирати шпалери, поки повністю не впаде приклеєна частина. Якщо залишаться певні частинки на стіні, їх можна зішкребти дротиком, але будьте обережними, щоб не пошкодити стіну.



Видаляйте шпалери за допомогою відпарювача / Фото The Spruce

Видалення водою та оцтом

Цей спосіб дуже легкий та швидкий. У пульверизаторі змішайте воду й оцет в рівних частинах. Рясно збризніть розчином ту частину шпалер, яку будете здирати. Від цього просочення папір має легко відокремитися від стіни.

Видалення засобом для зняття шпалер

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Розпиліть засіб та за допомогою губки розподіліть його на невеликій ділянці. Зачекайте кілька хвилин, щоб рідина проникнула в папір. Тоді обережно підсуньте шпатель під папір та видаліть шпалеру. За допомогою цього методу вони мають легко зніматися.

Якщо клей від шпалер залишиться на стіні, видалити його теж можна рідким засобом. Просто розпиліть на стіні та протріть знову губкою, а потім зішкребіть. Коли всі шпалери знімете, протріть стіну губкою, змоченою у воді.