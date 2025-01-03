Шкарпетки знову стануть білосніжними: 5 способів, які виведуть сірість та плями

Білі шкарпетки не можуть постійно залишатися білими, тому є кілька способів, які допоможуть їм знову стати такими, як раніше й позбавити їх від сірості та бруду.

Шкарпетки білого кольору є універсальними й найпопулярнішими в гардеробі, пише 24 Канал. Їх не лише активно носять в теплу пору разом з кросівками, але й взимку.

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Після кількох використань шкарпетки мають властивість забруднюватися, а пральна машинка не завжди з цією проблемою справляється. У такому випадку треба скористатися кількома дієвими лайфхаками.

Господарське мило

Виводити плями зі шкарпеток за допомогою господарського мила досить просто. Спочатку треба намочити шкарпетки, натерти їх милом та залишити на 20 хвилин, потріть їх трохи руками з порошком для додаткового ефекту, а тоді лише сполосніть теплою водою.

Лимонна кислота

Часом шкарпетки є не лише сірими, але й мають плями. Щоб позбутися від них – скористайтеся лимонною кислотою. До води треба додати 2 столові ложки засобу й залишити шкарпетки у розчині на кілька годин.

Також можна відбілити шкарпетки ще більш точково. Потрібно змішати кислоту з пральним порошком у співвідношенні 1:2 й нанести на пляму. Потріть трохи руками, а тоді залишіть на годину й після зазначеного часу все змийте.



Поради для відбілювання білих шкарпеток / Фото Pexels

Оцет

У літрі води розмішайте чайну ложку оцту. У цьому розчині залишіть шкарпетки на годину, а потім просто виперіть. Лайфхак допоможе відновити білосніжність шкарпеток.

Сода

Ця абсорбуюча речовина ідеально підходить для відбілювання шкарпеток. Розмішайте чайну ложку соди в склянці води та залийте розчин у відсік для ополіскувача пральної машини. Виберіть звичайний режим прання й поперіть білі шкарпетки, які після прання виглядатимуть, як нові.

Засіб від плям

Цей універсальний засіб також допоможе позбутися від плям. Виберіть лише рідину, яка призначена саме для білих речей.