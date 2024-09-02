Як випрати кеди до ідеальної білосніжності: лайфхак, який треба знати всім

Білосніжні кеди важко підтримувати в ідеальній чистоті, скільки бруд та порох з вулиці роблять їх сірими та вже не такими привабливими. Однак, якщо постійно підтримувати їх в чистоті завдяки кільком методам, то вони будуть чистими завжди.

Без білого взуття нам не обійтися в літню пору, втім восени білі кеди теж дуже актуальні, однак у сезон дощів вони стають ще бруднішими, тому тут треба вже ретельніше їх чистити та за ними доглядати.

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Перед пранням з кедів треба витягнути устілки та зняти шнурки. Їх можна попрати звичайним мильним розчином. За допомогою сухої щітки видаліть пил з поверхні взуття й зітріть з підошви та гумової окантовки бруд. Кеди можна почистити кількома способами, тож розповімо про найпопулярніші з них.

Спосіб №1

Приготуйте розчин на основі прального порошку, 1 столової ложки оцту, лимонного соку й перекису водню. У результаті має вийти густа кашка. Цю масу треба розподілити на забруднені ділянки взуття та залишити на 10 хвилин, а після цього змийте все теплою водою.

Спосіб №2

Відчистити кеди можна за допомогою зубної пасти. Нанесіть її на пляму та добре потріть. Щоб підсилити ефект, можна додати кілька крапель лимонного соку. Втирайте пляму кілька хвилин, а тоді вимийте теплою водою та просушіть.



Прості способи для видалення бруду з білих кедів / Фото Pexels

Спосіб №3

Для того, щоб кеди знову стали білосніжними, потрібно в рівних частинах змішати харчову соду та воду, до утворення густої пасти. Цей розчин треба нанести на кухонну губку, а полі потерти старою зубною щіткою взуття. Залишіть кеди на 30 хвилин, а тоді знову повторіть процедуру. Вже коли пляма зникне, взуття промийте й висушіть.

Спосіб №4

Добре видаляються жовті плями завдяки суміші з крохмалю й молока. Змішайте їх у рівних пропорціях, нанесіть суміш на взуття та дочекайтеся повного висихання. Після цього змийте серветкою, а далі прополощіть водою.

Ці кілька простих способів точно допоможуть позбутися бруду й жовтизни з вашого взуття.