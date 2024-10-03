Від жовтизни не залишиться й сліду: як відбілити тюль копійчаними засобами

З часом тюль стає сірим та жовтим, тому його треба інколи прати, щоб знову повернути білосніжний колір. Для цього вам потрібні підручні засоби, які знайдуться вдома у кожної господині.

Тюль можна чудово відбілити в домашніх умовах, тож після першого прання він стане як новий, пишуть Поради 24. Проблему зможуть вирішити перевірені засоби, які коштують копійки, але перевершать всі сподівання.

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Кухонна сіль

Сіль здатна повернути тюлю білий колір. Для цього у відрі треба розчинити пів склянки солі та прального порошку. Замочіть тюль на 20 хвилин, тоді дайте йому стекти й виперіть в пральній машинці в делікатному режимі.

Перекис водню і нашатирний спирт

У глибоку ємність налийте воду температурою 60 градусів тепла. Більша температура може пошкодити матеріал. У тазик додайте 3 столові ложки перекису водню та 1 столову ложку нашатирного спирту. Тюль залишіть у воді на 30 хвилин, а далі виперіть у пральній машинці з порошком.



Лайфхаки, які допоможуть зробити тюль білосніжним / Фото Pexels

Сода

У тазик налийте теплу воду та розведіть в ній 50 грамів порошку та 2 столові ложки соди. У цьому розчині тюль має постояти 30 хвилин, а після замочування його треба випрати.

Лимонна кислота

Щоб відбілити тюль лимонною кислотою, вам знадобиться 2 пакетики засобу, які треба розчинити у воді та замочити виріб на 2 години, а далі випрати. Експерти кажуть, що після лимонної кислоти тюль стане надзвичайно білосніжним.

Борна кислота

Рідина ідеально підійде для тюлю, який сильно пожовкнув. Візьміть 60 міліграмів борної кислоти та розведіть в 10 літрах теплої води. Тюль треба замочити на 2 години, а потім прополоскати в чистій воді, дати висохнути, попрасувати й повісити на карниз.