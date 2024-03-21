Як легко відчистити сковорідку від нагару: буде сяяти, як нова

Нагар може серйозно зіпсувати вигляд ваших сковорідок та каструль, додавши на них неприємну чорну плівку. На щастя, позбутися його можна досить швидко – за якісь 3 хвилини.

Приготувати розчин, який відмиє нагар із вашого посуду, дуже просто, і вам для цього не знадобляться якісь особливі інгредієнти – тільки сода та оцет, які точно знайдуться на будь-якій кухні.

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Цей народний метод надзвичайно популярний, адже він може навіть із чорної та надзвичайно брудної сковороди зробити справжнє дзеркало. Також ви можете взятися за нього будь-коли, адже він не потребує дуже багато часу.

Як вивести нагар із сковороди

Для того, щоб зробити брудну сковорідку бездоганно чистою, вам спершу потрібно приготувати засіб для миття. Ним користувалися ще наші бабусі, і зараз він залишається надзвичайно ефективним. Для того, щоб його приготувати, вам потрібно всього 3 хвилини.

Вам потрібно взяти для нього:

соду;

оцет;

воду;

металеву щітку для посуду;

губку для миття посуду;

кухонну сіль.

Сода та оцет можуть чудово очищувати та дезінфікувати, тож для приготування вашого розчину вам потрібно взяти 100 грамів соди та 50 грамів оцту та змішати це у глибокій мисці. Після цього ретельно розподіліть пасту по сковорідці – там, де є нагар. Після цього залиште розчин на 15 – 20 хвилин, щоб дати йому спрацювати.

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Так суміш зможе проникнути в усі шари бруду, і після цього ви можете із легкістю видалити його. Якщо ж випадок дуже складний, ви можете замочити сковорідку на ніч у окропі.



Сковорідку можн легко відчистити / Фото Pexels

Після того, як ви зачекаєте визначений час, вам потрібно взяти звичайний засіб для чищення посуду та металевою щіткою пройтися по поверхні сковорідки, і так ви швидко видалите залишки нагару. Та робіть це обережно, щоб уникнути виникнення подряпин.

Після цього сполосніть сковорідку теплою водою. Втім, такий спосіб не підходить для чищення сковорідок, що мають тефлонове покриття, адже він може його пошкодити.

Якщо на вашій пательні залишився запах соди, ви можете видалити його за допомогою звичайної кухонної солі. Все, що вам потрібно зробити – це трохи потерти нею вашу сковорідку.