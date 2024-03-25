Як очистити пригорілу каструлю: 5 лайфхаків, якими будете користуватися завжди

Часто через поспіх на кухні каструля може пригорати, однак переживати про те, що ви зіпсували посуд не варто. Треба лише вчасно очистити нагар завдяки кільком простим способам.

Дуже важливо знати про правильні способи очищення нагару, аби не пошкодити кухонний інвентар. Із забрудненнями в побуті допоможуть впоратися народні методи.

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Насамперед важливо зрозуміти з якого матеріалу виготовлена каструля, оскільки для різних поверхонь підходять різні методи.

Алюмінієві каструлі є міцними, надійними, тож їх можна чистити будь-яким способом. У каструлях з нержавіючої сталі щось пригорає вкрай рідко. Та якщо все ж таки на ній з’явиться нагар, то відчистити її зможе оцет з содою чи активоване вугілля з кавовою гущею.

Емальована каструля добре відчищується за допомогою сольового розчину. Ємності з тефлоновим покриттям пригортають найшвидше, але відмиваються легко та швидко.



Поради, які допоможуть відчистити нагар / Фото Pexels

Як відчистити каструлю від пригару

Наведені нижче способи підходять для очищення від нагару із зовнішнього боку. Вам знадобляться лише підручні засоби та міцна губка для чищення.

Спосіб №1

Натріть поверхню содою, залишіть на 10 хвилин, а потім губкою розітріть та промийте під гарячою водою.

Спосіб №2

Для блиску каструлі після нагару скористайтеся лимонним соком чи лимонною кислотою, розчиненою у воді. Цей розчин змішайте з миючим засобом, розітріть по поверхні, залишіть на 5 хвилин, а тоді змийте.

Спосіб №3

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Пригорілу каструлю з нержавійки допоможе відмити сода з сіллю. Візьміть ці два продукти в рівній кількості та посипте на дно. Налийте зверху води так, щоб утворилася густа кашка. Залишіть каструлю на ніч, а зранку ретельно вимийте.

Спосіб №4

Якщо каструля з емалі чи нержавіючої сталі сильно пригоріла, то допомогти зможе сода та оцет. На дно налийте води та додайте в рівній кількості харчову соду та яблучний оцет. Залишіть на кілька годин, а потім змийте. Оцет можете замінити на миючий засіб, якщо у вас раптом його немає.

Спосіб №5

Від пригорілої емальованої каструлі допомагає позбутися сольовий розчин. На 1 літр візьміть 5 – 6 столових ложок солі. Отриманий розчин залийте в ємність на кілька годин та трохи прокип’ятіть. Після цього ретельно промийте губкою та засобом для миття посуду.