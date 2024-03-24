Як відкрити консервацію без зайвих зусиль: простий спосіб, про який ви не знали

Коли ви готуєтеся до свят чи просто хочете потішити себе продуктами, які заготували ще з осені, саме час потягнутися до закруток. Та відкрити їх не так-то вже й просто.

Якщо у вас немає спеціального ключа чи відкривачки під рукою, відкривання закруток може стати досить складною справою. Та це не значить, що ви маєте здатися; ви можете відкрити банку дуже легко, якщо знатимете кілька секретів.

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Використайте силіконову серветку

Якщо кришка банди досить щільна, ви можете послабити її за допомогою такого гнучкого предмета, як силікон. Зокрема, ви можете взяти гумовий килимок для сушіння тарілок, або ж рукавички для духовки чи навіть килимок для випічки.

Втім, перед цим вам потрібно переконатися, що шматок силікону охопить усю кришку.

Використайте качалку

Якщо ви хочете швидко прибрати вакуум із банки, ви можете зробити це завдяки слабкому постукуванню. Часто чимало людей відразу ж б'ють по дну, але це може призвести до того, що банка розіб'ється, а ви можете навіть поранитися склом.

Найкращим способом буде просто обережно постукати по колу кришки дерев'яною качалкою. Через вібрацію в банку потрапить повітря, і це послабить вашу кришку.

Як відкрити банку з кришкою

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Якщо попередні два способи не спрацювали, ви можете використати ще кілька інших. Перш за все спробуйте опустити горлечко банки у гарячу воду. Для цього ви можете просто взяти миску з водою, або ж взагалі підставити банку під кран. Через тепло кришка розшириться, і згодом набагато легше піддасться.

Також ви можете постукати банкою по краю столу, та намагайтеся робити це надзвичайно обережно, щоб не пошкодити скло. Робити це потрібно місцем між кришкою та шийкою місткості.