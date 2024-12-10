Пляшку вийде відкоркувати і без штопора: 5 найкращих методів

Певно, кожному доводилося зіштовхуватися із ситуацією, коли потрібно відкоркувати пляшку вина, а штопора під рукою немає. У такому випадку відмовлятися від святкування не варто – натомість можна спробувати кілька простих лайфхаків.

Для того, щоб витягнути корок з пляшки, зазвичай використовують штопор, повідомляє 24 Канал. Втім, далеко не в усіх ситуаціях він є у межах досяжності. Тоді на допомогу приходять підручні засоби – ложки, виделки і навіть черевики.

Цікаво Забудьте про поліроль: чим витирати меблі, щоб не осідала пилюка

Використайте черевик

Коли корка немає, а пляшку потрібно відкрити прямо зараз, спробуйте помістити її всередину черевика, а тоді обережно постукайте ним по стіні чи підлозі.

Цей спосіб почне поступово виштовхувати корок, і щойно ви побачите, що він вийшов наполовину, обережно витягніть його вже до кінця руками.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Гвинт

Цей метод полягає в тому, аби взяти гвинт і за допомогою викрутки обережно вкрутити його у корок. Після цього потрібно взятися за плоскогубці, стиснути ними гвинт та повільно витягнути його разом з корком.

Візьміть запальничку

Цей спосіб простий та надзвичайно корисний. Все, що потрібно для того, аби відкоркувати пляшку вина – це взяти запальничку, відкрити шийку пляшки та нагрівати область, де сидить корок. Вже за хвилину він вилетить з пляшки сам.



Пляшку можна відкрити нагріванням / Фото Pexels

Проштовхніть корок

Один з найпростіших способів відкоркувати вино – це не діставати його, а просто заштовхнути всередину пляшки. Для цього ви можете скористатися гострим предметом – спицею, довгим цвяхом чи шилом. Так ви зменшите тиск всередині місткості.

Окрім того, можна скористатися і звичайною виделкою чи ложкою.

Вдарте по денцю

Обмотайте дно пляшки рушником і обережно вдаряйте по дну рукою. Всього кількох ударів буде достатньо, аби корок вилетів з шийки.