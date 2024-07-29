Більше не побачите на балконі: чого найбільше бояться голуби

Часом голуби облюбовують балкон, на якому зводять гнізда та навіть висиджують яйця. Позбутися від непроханих гостей не так вже й просто, але можливо.

Голуби люблять балкони, на яких є різні меблі, де вони зможуть звити гніздо. А ще для них є важливою тиша. Пташиний послід дуже складно вивести. Окрім того, він має специфічний запах, тому треба зробити все для того, щоб вивести голубів з балкона.

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Що зробити, щоб голубів не було на балконі

Птахи дуже бояться шуму, тому розмістіть біля балконних дверей колонку з музикою або ж виходьте час від часу на балкон слухати музику в телефоні.

Змастіть виступи на балконі, на яких люблять сидіти голуби. Кажуть, що відлякати птахів може опудало ворона.

У продажі навіть є спеціальні сітки, які чудово відлякують голубів. Ці птахи дуже не люблять запаху гірчиці, тож можете порозсипати її в різні місця на балконі.

Також можна придбати електронні відлякувачі. Найкраще допомагають ультразвукові пристрої.



Від голубів на балконі можна позбутися / Фото Pexels

Які запахи не люблять голуби

На голубів погано впливає різкий запах ефірних олій. Розпорошіть ефірну олію евкаліпта та м’яти на тих місцях, де люблять сидіти голуби. Результат вас вразить.

Різкий і пряний запах кориці – тортура для голубів. Все, що треба зробити – змішати порошок кориці з водою та обробити розчином поверхні на балконі.

Швидко позбутися від голубів допомагає запах оцту. Його теж варто розпорошити по балкону, щоб птахи більше не прилітали.

Чому голуби звили гніздо на балконі

За народними прикметами, гніздо голубів принесе благополуччя родині. Якщо ж гніздо звили в помешканні самотньої людини, то це ознака того, що вона незабаром зустріне свою другу половинку. Гніздо на балконі подружжя може означати про поповнення в сім’ї.

Викидати гніздо не можна, але якщо хочете позбутися голубів, то замість яєць можна підкласти муляж. Голуби з часом зрозуміють, що пташенята не вилупилися та покинуть місце.