Як очистити чайник від накипу: є 3 найпростіших методи

Час від часу дуже важливо очищувати чайник, оскільки білий крейдяний матеріал, який накопичується на приладах впливає на смак води й, відповідно, на сам напій. Є кілька простих та легких способів, які допоможуть швидко відчистити накип.

Якщо не очищувати накип з чайника, то він з часом може знизити його ефективність, пише 24 Канал з посиланням на Express. Саме тому його треба регулярно чистити й обслуговувати, щоб покращити роботу й продовжити термін служби.

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Є безліч методів очищення чайника, але найпопулярніші з них на основі оцту, лимонного соку, харчової соди чи лимонної кислоти.

Оцет

Щоб видалити накип з чайника, потрібно наповнити його наполовину водою й оцтом у рівному співвідношенні. Розчин потрібно довести до кипіння й залишити в чайнику ще на 20 хвилин. Після того, як чайник охолоне – вилийте розчин й ретельно промийте водою, щоб позбутися залишків оцту. Після очищення наповніть чайник ще раз водою, прокип’ятіть двічі, щоб вивести стійкий запах оцту.



Поради, які допоможуть відмити накип / Фото Pexels

Лимонний сік та харчова сода

Змішайте лимонний сік та харчову соду. Суміш повинна бути досить густою. Цю пасту треба нанести на накип всередині чайника за допомогою м’якої щітки й губки чи тканини, щоб рівномірно розподілити пасту.

Суміш з лимонного соку та харчової соди залишіть на 20 хвилин, щоб вона за цей час зруйнувала всі мінеральні відкладення. Після цього прилад треба почистити м’якою щіткою, щоб акуратно видалити накип, а після цього промити.

Лимонна кислота та вода

Налийте воду у чайник, відміряйте одні чи дві столові ложки лимонної кислоти й додайте всередину й акуратно перемішайте. Далі закип’ятіть чайник й дайте йому настоятися впродовж 20 хвилин. Коли чайник охолоне, акуратно почистіть все м'якою щіткою й ополосніть кілька разів.