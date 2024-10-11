Краще не придумаєте: топові способи, які відчистять душову лійку від вапняного нальоту

Тривале користування душової лійки та жорстка вода впливають на її роботу та вигляд. Накип від мінералів накопичується всередині й сповільнює натиск води, також вапняний наліт може бути помітним із зовнішньої сторони.

Повернути функціональність душовій лійці можна досить просто, потрібно лише правильно її почистити, пише "Апостроф". Для цього вам знадобляться звичайні підручні засоби.

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Лимонна кислота

У глибоку ємність насипте 25 грамів лимонної кислоти й залийте гарячою водою. Все треба ретельно перемішати, щоб порошок добре розчинився. Тоді поставте всередину лійку й зачекайте 30 хвилин. Коли час мине, протріть її старою зубною щіткою, щоб видалити увесь наліт, який залишився.

Сода

У посудині з теплою водою треба змішати пів склянки соди. Ретельно все перемішайте до консистенції густої кашки. Отриману пасту нанесіть на душову лійку й залишіть на 30 хвилин. Далі лійку треба промити проточною водою, щоб змити наліт та водний камінь.



Народні методи, які відмиють наліт з душової лійки / Фото Pexels

Оцет

У міцний поліетиленовий пакет влийте оцет та занурте всередину лійку. Зверху добре зав’яжіть пакет, щоб рідина не розлилася. Через годину дістаньте лійку й промийте водою. За потреби, скористайтеся старою зубною щіткою, щоб відмити залишки.

Кока-кола

Газований солодкий напій містить лимонну, фосфорну та винну кислоту, тому добре очищує наліт та іржу. Щоб всі відкладення з душової лійки зійшли, її треба поставити у глибоку ємність та залити кока-колою. Через годину треба буде промити водою.

Засіб для унітазу

Скористайтеся туалетним "каченям" чи доместосом. Змішайте у в тазику 2 склянки окропу та ⅛ склянки засобу. У цю мильну суміш треба опустити лійку на годину й відчистити після цього зубною щіткою.