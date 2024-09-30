Пляма зникне на очах: як відмити чашку від сильного нальоту

Дно білих чашок для кави та чаю сильно забруднюється, тому варто скористатися лайфхаками, які допоможуть йому знову виглядати, наче нове.

У мережі можна знайти чимало лайфхаків, які прибирають чайний чи кавовий наліт, пишуть Поради 24. На кухні кожного з нас є простий інгредієнт, який допоможе видалити пляму – це харчова сода.

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Як відмити содою чашку

Все, що потрібно зробити, це змішати соду з водою до кашоподібного стану та залишити в чашці на 30 хвилин. Завдяки соді горнятко знову стане блискучим та чистим. Після того, як сода виїсть наліт, просто помийте чашку водою з миючим засобом.

Сода ідеально підходить для миття дерева на кухні, плитки, ламінату та вінілу. Вона здатна очистити забруднені ділянки не гірше, ніж хімічні засоби.



Чашку від нальоту можна легко вимити / Фото Pexels

Чим ще можна відмити чашку від нальоту

Позбутися від нальоту допомагає лимонна кислота. У чашку треба додати 2 чайні ложки кислоти та вичавити сік половини лимона. Цю рідину треба розтерти по стінках чашки та залишити на 5 хвилин, щоб засіб почав діяти. Після цього прополощіть чашку в теплій воді та витріть насухо.

Цей метод може здаватися незвичним, але від чайного та кавового нальоту допомагає зубна паста. Її треба розтерти губкою, залишити в чашці на певний час, а потім промити теплою водою.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Також хороший ефект від нальоту має столовий оцет. Вмочіть в ньому ватний диск та протріть чашку. Вже на ваших очах бруд посвітлішає, а через деякий час зовсім зникне. Втім для того, щоб уникнути специфічного запаху оцту, чашку треба добре помити.

Чудово справляється з відкладеннями сіль. Для цього замочіть чашку в сольовому розчині на 2 години, а потім вимийте й протріть жорсткою частиною губки для миття посуду.