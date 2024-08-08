Що робити, коли варення пригоріло в каструлі: 5 домашніх лайфхаків

Консервація варення на зиму – це дуже зручно. А ось відмивати після цього пригорілі каструлі вже зовсім не так весело. Та, на щастя, зробити це простіше, ніж ви уявляли.

Зазвичай варення на зиму варять у посуді з нержавіючої сталі чи міді, і недарма: бо в емальованому посуді варення може пригорати, і тоді помити каструлю буде непросто. Та не неможливо: і ось кілька простих способів, які вам допоможуть у цьому.

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Сіль

Вам потрібно налити літр гарячої води у каструлю, що пригоріла, а потім розчинити у ній 5 – 6 столових ложок солі. Розчин потрібно залишити на кілька годин для того, щоб нагар встигнув розчинитися. Процес можна прискорити за допомогою кип'ятіння. На слабкому вогні кип'ятіть солону воду протягом 30 – 40 хвилин. Після цього варення, яке пригоріло, відмиється простою губкою.

Сода

Якщо каструля з варенням пригоріла вже дуже сильно, тоді вам потрібно залишити її відмокати у розчині харчової соди на цілу ніч. В літрі гарячої води розчиніть 5 столових ложок соди, а тоді влийте у брудний посуд та вже через 6 – 8 годин зможете спокійно відмити посуд.

Оцет

У каструлю з варенням, що пригоріло, потрібно влити 50 мілілітрів оцту та 250 мілілітрів води. Розчин прокип'ятіть 20 хвилин, а після цього можете легко змивати забруднення мильною водою. Замість оцту також можна використати лимонну кислоту або ж лимонний сік.



Оцет допоможе відмити каструлю / Фото Pexels

Активоване вугілля

Вам знадобиться 10 таблеток засобу – подрібніть їх у порошок та всипте на дно емальованої каструлі, що пригоріла. Після цього дайте вугіллю подіяти протягом 30 хвилин, а згодом додайте трохи води та залиште на пів години. Попіл може дати дуже схожий ефект.

Кока-Кола

Ця газована вода вже дуже добре показала себе як засіб проти іржі на нальоту в унітазі, але вона може згодитися й на кухні. Вам потрібно залити напій у каструлю та залишити на кілька годин. Потім доведіть його до кипіння та проваріть 30 хвилин. Ваш посуд стане неймовірно чистим дуже швидко.