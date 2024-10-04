Несподівана рідина, якою можна мити сковорідки: ви побачите миттєвий результат

Довготривале користування сковорідкою призводить до того, що в на ній з’являється чорний нагар, який потім важко відмити звичайний миючим засобом. Якщо у вас алергія на хімію, то можете скористатися одним засобом, який вмить видалить всі плями та пригорілий жир.

Цікавий метод очищення сковорідки з’явився у тіктоці. Блогерка розповіла, що сковорідка буде блищати, якщо скористатися методом, який вона запозичила у своєї бабусі.

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Чим можна відмити сковорідку

Для приготування спеціальної рідини, яка здатна видалити жир, вам знадобиться 0,5 пляшка кока-коли, в яку треба додати 2 столові ложки зубної пасти та рідини для миття посуду. Зубна паста може бути найдешевшою, не обов’язково використовувати ту, якою ви чистите зуби.

Після цього закрийте кришкою та добре все збовтайте, щоб перемішати інгредієнти. Рідина для посуду здатна розщепити жир, зубна паста є м’яким абразивом, а кока-кола – кислотним розчинником. Кислота у її складі руйнує стійкі забруднення, тому її так часто використовують в побуті від іржі.

Зачекайте трохи, щоб вода осіла, оскільки після відкриття кришки гази можуть сильно підійти вгору, тож половина вмісту просто виллється. Далі треба нанести суміш на пригорілу сковорідку, залишити на кілька хвилин, а тоді потерти скребком.

Якщо жирові відкладення дуже стійкі, тоді залишіть сковорідку в розчині на 15 хвилин. За цей час речовини проникнуть всередину та зможуть роз’їсти забруднення.

Як відмити сковорідку: дивіться відео

Цим методом можна відчищати не лише жирні та брудні сковорідки, але й каструлі та будь-які інші деталі на кухні з осілим жиром, який важко видаляється звичайним миючим засобом.