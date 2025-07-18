Ось як викинути старе дзеркало, аби не накликати негаразди: не всі знають

Езотерики вірять, що дзеркала зберігають чимало інформації про людину, тому просто виносити такий предмет на смітник не годиться. Потрібно перед цим очистити його від своєї енергетики.

Коли дзеркало тріскається чи розбивається, тримати його в домі й надалі небезпечно: воно начебто може пропустити в оселю негатив та накликати негаразди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Revolta. Та перед тим, як викинути його, потрібно провести простий ритуал.

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Як викинути дзеркало правильно?

Ще один випадок, коли дзеркала потрібно позбутися – це якщо ви заїхали в нову квартиру. Дзеркала, що належали попереднім власникам, можуть передати вам їхні негаразди, тож краще замінити їх на нові. Та робити це потрібно обережно.

Предки вірили, що кожна людина повинна мати своє дзеркало, ділитися яким не можна – це може призвести до пристріту. До слова, особливе значення також має і форма дзеркала – квадрат, овал та коло символізують стихії Землі та Води, прямокутна – Вогонь, Повітря та Воду, трикутник – Землю та Вогонь, а дзеркало у формі арки – Воду.



Дзеркало потрібно викидати за правилами / Фото Pexels

Отож, ось що потрібно зробити перед тим, як викинути дзеркало:

обгорніть його у чорну тканину, обережно винесіть на вулицю та поставте. Зверху посипте сіллю – так ви заберете з нього свою енергетику;

для того, щоб змити з предмета інформацію, його також можна помістити під струмінь води, а вже тоді винести на вулицю;

перед тим, як викинути дзеркало у сміттєвий бак, потрібно провести церемонію із церковною свічкою та святою водою, перехреститися. Про себе подякувати дзеркалу за службу.

Якщо ви сумніваєтеся, чи варто взагалі викидати дзеркало в смітник, можна закопати його в глибоку яму у малолюдному місці. Коли ж відносите дзеркало на смітник, робити це потрібно обережно, аби не привернути увагу сусідів та родичів.

До слова, раніше ми вже розповідали про несподівані речі, які не можна викидати у смітник.