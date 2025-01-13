Щоб привабити гроші та гармонію: ось куди поставити сіль вдома

Про простий ритуал з сіллю, який начебто допоможе позбутися сварок в домі та привабити фінансовий успіх, знають тільки одиниці. Але він надзвичайно простий і під силу кожному.

Сіль наші предки здавна вважали дуже потужним продуктом, який має незвичайну енергетику. З її допомогою можна було і дім захистити від зла, і накласти пристріт, повідомляє 24 Канал.

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Як використовувати сіль вдома

Сіль здавна використовували у різних обрядах, аби захистити дім, оселю, привабити успіх та навернути гармонію в дім. І один з найбільш незвичних способів використання солі – це ставити її на ніч під ліжко. Залишати її потрібно було на кілька днів – і через це може виникнути закономірне питання: навіщо?

Відповідь проста – давні прикмети стверджують, начебто це має притягнути фінансовий успіх у дім та покращити фінансове становище. Втім, це тільки побічний плюс від цього обряду. Головна його мета – відігнати від своєї оселі усі проблеми та біди, позбутися сварок.



Сіль допомагає привабити гроші / Фото Pexels

На скільки залишати сіль під ліжком?

В ідеалі сіль має простояти під ліжком три дні – саме стільки часу потрібно для того, аби отримати найкращий ефект. Сіль можна поставити в пакеті чи викласти на тарілку, або ж насипати її у коробку з-під сірників. Після того, як мине цей час, сіль потрібно дістати і змити проточною водою.

В жодному разі її не можна використовувати – ані для прибирання, ані для приготування їжі. Сіль ввібрала у себе весь негатив, і так ви тільки позбавите ритуал сили. До речі, є ще інший спосіб використати сіль – для цього потрібно кілька ложок продукту розвести у склянці з водою та поставити на тумбочку біля ліжка.

Так склянка з водою перетягне на себе негативні емоції, і вранці цю воду потрібно буде просто злити в раковину чи унітаз. Після цього ретельно вимийте склянку, а ввечері налийте свіжу воду та розведіть у ній сіль.