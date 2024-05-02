Як зменшити використання пластику у побуті: 15 ідей, які можна спробувати

Пластик – це надзвичайно зручний матеріал, і відмовитися від нього повністю навряд чи вийде. Та він надзвичайно довго розкладається і може шкодити довкіллю, тож варто все ж обмежити його у себе в побуті. І деякі способи можуть бути на диво простими.

Виявляється, тривалість "життя", тобто використання одноразових пластикових предметів, становить приблизно 12 – 15 хвилин. Ось тільки після того, як ви викинете пластиковий стаканчик, він буде розкладатися від 400 до 1000 років.

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Як споживачі ми можемо впливати на виробників, інвестуючи свої гроші в інші товари, які містять менше пластику або ж не містять його взагалі. Тож з невеликими покращеннями щодня ви можете справді сприяти захисту природи.

Зубна нитка

Зубна нитка – це дуже важлива частина гігієни ротової порожнини, але спробуйте почати підбирати таку, що виготовляється із натуральних волокон, покритих бджолиним воском. Натомість звичайні зубні нитки, які можна знайти у більшості магазинів, роблять із нейлону чи тефлону – того ж матеріалу, що й антипригарні сковорідки.

Антипригарні сковорідки

Так, їх також краще уникати – тих, які мають тефлонове покриття. Цей матеріал згодом розкладається на мікропластик – дуже маленькі частинки, які розміром не перевищують 5 міліметрів.

І ви не просто вживаєте їх із їжею, але і також згодом зливаєте їх під час миття у наші водойми та океани. А згодом ми ж будемо споживати рибу, яка харчувалася мікропластиком.



Сковорідки з антипригарним покриттям можуть шкодити довкіллю / Фото Pexels

Засоби для волосся

І у цій сфері життя можна внести деякі зміни. Намагайтеся знайти такі засоби, які у складі не містять силіконів та нафтопродуктів. Перш за все, вони не будуть корисними для вашого волосся, а по-друге – вони шкодять довкіллю.

А ще кращий спосіб допомогти природі – уникати сміття. Ви можете спробувати використання природного мила-шампуню замість того, що заливають у пластикову упаковку. Також зволожуйте волосся природними рослинними оліями.

Догляд за шкірою

Зважайте на те, що 80% промислових та стічних вод по всьому світі зливають у річки без жодного очищення – тож згодом ця брудна, забруднена пластиком вода може повернутися до вас.

Позбутися мікропластику варто і в таких продуктах. Наприклад, ви можете читати склад та купувати засоби, у яких немає штучних скрабових мікрочастинок. А деякі продукти містять не гірші природні компоненти – наприклад, морську сіль, подрібнені абрикосові кісточки чи кокосову стружку.



Деякі засоби для шкіри містять мікропластик / Фото Pexels

Рушники

Для захисту довкілля ви також можете використовувати бавовняні рушники та не ватні диски, а багаторазові, які виготовляють із конопляного матеріалу чи органічної бавовни.

Засоби для риболовлі

Чимало людей полюбляють риболовлю, але навіть не уявляють, як сильно може зашкодити довкіллю звичайна неуважність. Після того, як ви закінчите з рибалкою, переконайтеся, що ви забрали із собою усе своє спорядження – і особливо перевірте, чи не забули десь волосінь.

Дрифтерні сітки, нейлонова волосінь та гачки можуть продовжувати плисти за течією, зупиняти та заплутувати риб і пташок. Масштаби цього явища вражають – 46% Великої тихоокеанської сміттєвої плями, тобто скупчення сміття, що за розміром перевершує штат Техас, складається із риболовецьких сіток.

Кульки

Так, кульки на святах можуть додати приємної атмосфери, але це – використання пластику. Окрім того, після того, як ви їх випускаєте у повітря, вони можуть залетіти у воду, або ж рештками кульок можуть подавитися тварини чи птахи.



Кульки дуже шкідливі для довкілля / Фото Pexels

Багаторазова пляшка для води

Одна ця покупка може суттєво скоротити використання пластику вами. Щохвилини у світі продають тисячі пластикових одноразових пляшок, але натомість ви можете використовувати одну – і зрештою так збережете не тільки довкілля, але і вміст свого гаманця.

А якщо ви полюбляєте брати каву у закладах, можете призвичаїтися носити з собою багаторазову термочашку.

Багаторазові торбинки

Ось їх тримати при собі варто постійно! В магазині ви можете складати у них фрукти та овочі, а також і деякі інші продукти – замість того, щоб купувати пластикові пакети. За даними Програми ООН з навколишнього середовища, кожної хвилини люди використовують понад мільйон одноразових поліетиленових пакетів.



Шопери допоможуть зменшити використання пластику / Фото Pexels

Багаторазові контейнери

Це буде не тільки здоровіше для природи, але і зекономить вам чимало грошей. Якщо ви часто носите із собою обіди – наприклад, на роботу чи в поїздки, контейнери багаторазового використання – це те, що точно має у вас бути!

Природні тканини

Під час покупки одягу звертайте увагу на матеріал, із якого він виготовлений – і намагайтеся скоротити кількість речей із синтетичної тканини. Вони також можуть виділяти непомітні частинки мікропластику, а він може опинитися зрештою не тільки у річках та океанах, але і у ваших легенях. Виділяють мікропластик навіть синтетичні килими та пледи.

Пакування без пластику

За можливості, намагайтеся обирати таке пакування, де не будуть використовуватися пластикові матеріали. Також не викидайте пластик, а намагайтеся здавати його на переробку.

Зважайте на те, що навіть біорозкладний пластик не розкладається повністю.

Ось ще кілька ідей, якими ви можете скористатися: