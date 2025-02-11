Дзеркало без розводів за кілька секунд: геніальний лайфхак з інстаграму

Часто господині стикаються з розводами на вікнах та дзеркалах, які часом зовсім не легко вивести. Та для того, щоб позбутися проблеми, варто скористатися одним дієвим лайфхаком.

Деякі поради можуть здатися не зовсім звичними, втім вони таки дієві, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової. Блогерка розповіла, як саме можна позбутися розводів під час миття вікон.

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Як помити дзеркало без розводів

Візьміть звичайний целофановий пакет, змочіть його й відіжміть. Далі цим пакетом потрібно помити дзеркало й після цього протерти сухою ганчіркою. У коментарях підписники поділилися, що миють дзеркало мочалкою з милом. Після такого лайфхаку на ньому не залишається ніяких розводів.

Лайфхак з миттям дзеркала: дивіться відео

Звичні для нас хімічні розчини для скла залишають розводи, тому варто звернути увагу на копійчані засоби, які справляються з проблемою досить швидко.

До прикладу, оцтовий розчин залишає менше розводів. Потрібно спочатку протерти дзеркало серветкою, а тоді змочити його розчином оцту й води в однаковій пропорції. Робити засіб краще кожного разу свіжий.

Бореться з багатьма розводами спирт. Використовувати можна спирт медичний чи нашатирний, а якщо його немає – то підійде горілка. Потрібно в спирті змочити серветку з мікрофібри й протерти добре дзеркало.

Брудне дзеркало добре очищає міцний зелений чай з додаванням чайної ложки солі. Цим розчином потрібно намочити серветку й протерти дзеркало до блиску. Втім, не варто використовувати чорний чи червоний чай, оскільки він може пофарбувати поверхню.

Допомагає позбутися розводів розчин на основі крохмалю. Засіб потрібно розвести в літрі води й нанести губкою на поверхню дзеркала й легко протерти. Засіб потрібно залишити до повного висихання, а після цього прибрати залишки сухою ганчіркою.