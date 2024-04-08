Перець буде таким солодким як ніколи: основні поради вирощування, які треба знати

Перед посадкою перцю вам варто знати основний момент – не висаджуйте разом різні сорти, бо це лише буде погано впливати на їхній ріст та смак. Якщо ж ви посадите один сорт, то зможете виростити великі й соковиті овочі, варто знати лише кілька секретів від городників.

Солодкий болгарський перець є дещо вибагливим, але якщо знати, як правильно його вирощувати, то проблем не буде жодних.

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Як виростити великий болгарський перець

Садити болгарський перець варто у супіщаний ґрунт чи чорнозем, який добре зберігає вологу. Від глинистого чи піщаного ґрунту відмовтеся, бо перець в ньому росте повільно. Найкраще перець садити на тій ділянці, де минулого року була посаджена цибуля, огірки, помідори, картопля чи баклажани.

Важливо, щоб перець був захований від вітру. Поруч можете висадити високорослі рослини, але таким чином, щоб не затіняли перець. Висаджувати розсаду перцю варто на початку червня, а садити тоді, коли на стеблі буде щонайменше 5 листочків.



Виростити перець можна завдяки кільком простим крокам / Фото Pexels

Як висаджувати перець

Ряди з розсадою мають бути на відстані 50 – 60 сантиметрів один від одного, а перці 40 – 50 сантиметрів. Рослину треба заглибити аж до першого листка.

Після висаджування перцю потрібно адаптуватися та приживитися, тому треба розпушити грядку для кращого надходження повітря. Городники радять тримати рослини під плівкою, поки вони добре не вкореняться, у спеку можете її відкривати.

Також встановіть поруч з овочами кілочки для підв’язування, а щоб зробити кущ меншим, видаляйте нижнє листя та непродуктивні пагони.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Дуже важливо помірно поливати перець регулярно до середини літа, з другої половини літа – ще більше, бо в цей період вже будуть формуватися плоди.

Періодично грядку треба розпушувати, щоб не утворювалася кірка. Ця процедура буде оберігати рослини від бур’янів. І не забувайте про підживлення. Після внесення добрив перець треба поливати, щоб захистити коріння від опіків.