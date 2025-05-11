Не підійдуть на кілометр: як позбутися від мурах за допомогою гущі

Мало хто задумується про те, що звичайна кавова гуща здатна позбавити від мурах в будинку. Якщо ви любите заварну каву, то радимо не викидати цю гущу, оскільки вона вам неодмінно знадобиться.

В літню пору комахи можуть навіть атакувати будинки, особливо в дні дощів, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Шантель Міли.

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Як позбутися від мурах

Іноземна блогерка розповіла, що є один лайфхак, який справді допомагає відлякувати мурах. Для цього вам знадобиться звичайна кава. Гуща від кави працює на мурахах як отрута, оскільки містить сполуки, які для комах є шкідливими.

Кавова гуща містить такі сполуки, як кофеїн і дитерпени, які можуть діяти як природний інсектицид. Вони мають сильний запах, але стають ще сильнішими під час спалювання.



Поради, які допоможуть вивести мурах / Фото Pexels

Сильний, потужний запах, який виділяється після приготування кави – відлякує шкідників. Окрім того, запах кави маскує запахи, які приваблюють комах, тож вони навіть не будуть наближатися до оселі.

Для того, щоб точно бути переконаними в тому, що комахи не наблизяться до оселі, радимо розсипати кавову гущу у дверних отворах чи на підвіконнях. За бажанням, можна зробити кавовий спрей. Для цього кавову гущу треба змішати з водою. Вона вийде ароматизованою, тож запахом буде відштовхувати мурах.

До слова, часто доводиться боротися не лише з мурахами. Раніше ми вже розповідали, як позбутися кліщів у саду та на городі.

А ще розсипана кавова гуща може дезорієнтувати мурах у просторі, тож вони неодмінно покинуть місце вашого дому.