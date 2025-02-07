3 надійні способи почистити чайник від накипу: зійде на очах

Через жорстку воду з крана на чайнику дуже швидко з’являється біло-жовтий наліт, який погано впливає на сам прилад і на смак напою. Цей накип з карбонату кальцію потрібно періодично чистити.

Більшість з нас знають про утворення накипу від звичайної води, тож використовують фільтровану воду, втім навіть від неї може з’явитися наліт, пише 24 Канал. Очистити чайник можна кількома способами, кожен з яких є ефективним та дієвим.

Читайте також Краще не ризикувати: ці 5 речей не можна прати у машинці

Очищення оцтом

Метод підійде для пластикових, скляних чи металевих чайників, а також для електрочайників.

На 1 літр візьміть 100 міліграмів оцту, залийте рідину в чайник та поставте на мінімальний вогонь. Потрібно закип’ятити вміст, а потім трішки почекати, щоб накип почав відшаровуватися. Рідину вилийте, а тоді ще двічі закип’ятіть воду й вилийте вміст із залишками накипу.



Накип легко очищується народними методами / Фото Pexels

Очищення лимонною кислотою

У літрі води потрібно розчинити 10 – 15 грамів лимонної кислоти й включити чайник до повного закипання. Зачекайте 30 хвилин і тоді зливайте воду. Щоб вивести запах лимонної кислоти, кілька разів закип’ятіть воду й злийте її.

Очищення содою

Сода добре очищує прилад й знищує шкідливі бактерії. У чайник потрібно насипати 3 чайні ложки соди, залити водою й прокип’ятити. Після закипання залишіть на годину, а тоді легко видаліть наліт губкою й промийте кілька разів чистою водою.