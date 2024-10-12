Як вивести жовті плями поту на одязі: прості поради, які вразять ефективністю

З нашим улюбленим одягом може трапитися така прикра несподіванка, як пляма від поту. Особливо помітною вона є на білому вбранні, тому для того, щоб врятувати річ, варто скористатися кількома дієвими лайфхаками.

Плями з потом можна відіпрати за допомогою народних методів, які перевірені багатьма господинями, пишуть Поради 24. З проблемою впораються недорогі підручні засоби, які знайдуться вдома в кожного з нас.

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Харчова сода й перекис водню

Перекис водню та соду треба змішати в рівних пропорціях та нанести пасту на заплямовану ділянку. Залишіть річ на 30 хвилин, а після цього виперіть, як завжди. Цей метод подарує знову білосніжність вбранню без жодної жовтої плями.

Оцет

Чудово з жовтими плямами справляється звичайний оцет. На пляму потрібно налити 100 міліграмів рідини та замочити річ на 15 хвилин, а потім випрати з порошком.

Лимонний сік

Цей лайфхак підходить для темних чи різнокольорових тканин та лише для свіжих плям, бо зі стійкими лимонний сік не впорається. Вичавіть сік лимона на пляму та залишіть на 10 хвилин, а після цього виперіть та прополощіть одяг у воді.



Народні методи, які допоможуть позбутися від поту / Фото Pexels

Господарське мило

Мило можна використовувати для будь-якої тканини, але важливо, аби пляма від поту була свіжою. Шматок мила треба натерти на терці й розчинити в теплій воді. Тоді замочіть річ у суміші на 3 години, а тоді виперіть звичайним способом.

Аспірин

Таблетку аспірину можна застосовувати, якщо на одязі є старі плями. У складі міститься саліцилова кислота, яка проникає глибоко в тканину. Таблетку треба розчинити в склянці води та нанести розчин на пляму. Залишіть на годину, а тоді виперіть з порошком.

Сіль

Наносити сіль можна на різні тканини. Потрібно втерти 2 чайні ложки солі в пляму та залишити на 10 годин. Після цього одяг треба випрати в пральній машинці.