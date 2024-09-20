Плями від ягоди на одязі зникнуть миттєво: спробуйте ці засоби

У вересні ми все ще насолоджуємося соковитими ягодами, однак через необережність вони можуть нашкодити нашому вбранню. Загалом плями від ягід найскладніше вивести, але цілком можливо.

У ягодах містяться речовини, які всмоктуються у волокна тканини та починають працювати як барвник, пише Better Homes & Gardens. Втім досвідчені фахівці визначили кілька способів, які можуть впоратися з плямами від ягід.

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Промивання плями холодною водою

Після забруднення потримайте одяг під протічною холодною водою, яка буде виштовхувати фарбу. У жодному разі не застосовуйте гарячу воду, бо вона лише погіршить ситуацію.

Якщо ж пляма на одязі вже встигнула висохнути, тоді попередньо обробіть пляму спеціальним засобом чи рідким пральним порошком. Увітріть рідину пальцями, щоб вона добре просочилася. Через 15 хвилин можете прополоскати, а тоді киньте в прання.

Обробка лимонним соком

Лимонний сік можна використовувати для виведення плям на одязі білого кольору, оскільки на яскравих тканинах він може залишити слід від відбілювання.

Щоб позбутися від плями, вичавіть сік лимона на пляму та поставте річ на прямі сонячні промені на кілька годин. Ультрафіолетові промені та лимонний сік швидко розщеплять пляму. Після такої маніпуляції одяг треба прополоскати й випрати у пральній машинці.



Лимонний сік допомагає вивести пляму / Фото Pexels

Замочування в молоці

Цей засіб підійде для виведення плям з делікатних тканин – шовку чи вовни. Треба замочити вбрання у молоці на 30 хвилин, тоді прополоскати в холодній воді та кинути в прання.

Використання ферментного засобу

Добре виводить пляму від ягід засіб на основі ферменту пектинази. Він розщеплює всю рослинну структуру на найменші частинки. Нанесіть розчин на пляму на 10 хвилин, а тоді виперіть у пральній машинці.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Нанесення відбілювача чи перекису водню

Для застарілих плям знадобиться 3% відбілювач перекис водню або ж хлорний відбілювач. Перекис водню є безпечним для багатьох кольорів. А от хлорний відбілювач використовуйте лише для білих речей. Нанесіть розчини на деякий час, а потім виперіть річ, як завжди.