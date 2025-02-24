Приберіть цвіль шоковою вентиляцією: помічний лайфхак від німецьких господинь

Цвіль часто проникає у домівки й може суттєво вплинути не лише на загальний вигляд стін та стелі, але й стати загрозою для здоров’я, тому від неї потрібно обов’язково позбуватися.

Пліснява виникає через вологість, де основною проблемою є недостатня вентиляція, пише 24 Канал з посиланням на Express. Після появи цвілі її потрібно повністю уникнути, щоб вона не почала розростатися.

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Як позбутися грибка вдома

Грибок має досить непривабливий вигляд, а цвіль може виділяти алергени, подразники, шкідливі токсини, які можуть погано вплинути на дихальні шляхи, особливо для тих, хто має таке захворювання як астма.

Прохолодна погода буде триматися ще перший місяць весни, тому потрібно вжити профілактичних заходів, які покращать вентиляцію та забезпечать контроль рівня вологості в приміщенні.

Німкені борються з проблемою цвілі завдяки техніці, яка називається "шоковою вентиляцією". Метод передбачає відкривання всіх вікон кілька разів на день на короткий проміжок часу.



Провітрювання допомагає вивести плісняву / Фото Pexels

Взимку вікна потрібно відкрити на 5 – 10 хвилин, навесні на 15 хвилин, а влітку – на 30 хвилин. У такий спосіб не лише покращиться вентиляція та якість повітря, але й стан здоров’я та загальне самопочуття. Щоб посилити вентиляцію – можна зробити протяг, але будьте обережними й не перебувайте в кімнатах за цей короткий проміжок часу, щоб не захворіти.

Для того, щоб видалити наявну плісняву, варто скористатися звичайним оцтом. Попри свій різкий запах, він не є токсичним. Розпорошіть засіб на пошкоджену грибком поверхню й трішки зачекайте. Тоді протріть ділянку ганчіркою. Для профілактики цю процедуру можна повторювати раз на тиждень.

Також добре виводить плісняву звичайна сода. Одну столову ложку потрібно розчинити в літрі води. За допомогою розпилювача засіб нанесіть на уражені ділянки, почекайте 15 хвилин, а тоді протріть все щіткою й змийте водою.