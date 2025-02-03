Вапняний наліт знищиться за 30 хвилин: потрібно використати вино

Наліт на душовій та кранах є звичним явищем. Він виникає від жорсткої води, тому часом плями вивести важко. Фахівці зазначають, що є кілька природних розчинів, які справді роблять чудеса.

Крейдяний наліт на душових дверях та кранах виникають через висихання жорсткої води на поверхні, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо вапняні плями не чистити регулярно, то з часом вони почнуть накопичуватися й призведуть до помутніння скла й залишать неприємний колір.

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Не потрібно вдаватися до дорогих хімічних розчинів, оскільки вивести наліт можна завдяки кільком природним розчинам. Ефективно бореться із залишками мінералів на кранах та душі біле вино, оцет та харчова сода.

Виведення нальоту вином

У білому вині міститься м’яка кислота, яка може розщепити карбонат кальцію, який є основним компонентом вапняного нальоту. Достатньо протерти білим вином скло й залишити на 30 хвилин, а тоді протерти м’якою тканиною.

Однак зверніть увагу на те, що якщо вапняний наліт вже досить стійкий, то вино може й не подіяти. Саме тому варто регулярно його очищувати, щоб потім було легше відмити.



Наліт може відчистити біле вино / Фото Pexels

Виведення нальоту оцтом

Оцет є найпоширенішим способом видалення вапняного нальоту. У ньому міститься оцтова кислота, яка також, як і вино, може розщеплювати карбонат кальцію. При нанесенні на наліт кислота вступає в реакцію з карбонатом кальцієм, роблячи його розчинним, тож він легко витирається з поверхні.

Потрібно змішати оцет з водою й налити в пляшку з розпилювачем. Засіб добре впорається з вапняним нальотом на скляних дверях та плитці. Розпиліть оцет на уражені місця, залишіть на 15 хвилин, а потім витріть.

Харчова сода

Від стійких плям на душовій кабіні варто застосовувати вже абразивний засіб. У цьому допоможе харчова сода, яка м’яко видалить крейдяні плями. За допомогою води й соди створіть густу кашку й потріть нею поверхні, а тоді змийте водою, щоб відновити блиск.