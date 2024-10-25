Як відіпрати жирну пляму з джинсів: перевірений метод, який 100% працює

Усі дівчата дуже часто носять джинси, тож однією з найпопулярніших плям є жир, який швидко просочується в денім та є помітним на світлих чи навіть чорних виробах. Щоб позбутися жирної плями варто скористатися одним дієвим лайфхаком.

Жирна пляма є чи не найбільшим нашим ворогом на вбранні, оскільки її завжди складно вивести, пише The Spruce. Та якщо ви знаєте, чим можна відіпрати пляму, то переживати не варто.

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Усім треба запам’ятати лише одне. Джинси треба прати одразу після забруднення, оскільки стара пляма має менше шансів на видалення, оскільки жир встигає висохнути та залишитися на тканині.

Що допомагає вивести жир на плямі

Свіжу пляму треба промокнути паперовим рушником, щоб забрати залишки олії та жиру. Далі пляму треба рясно посипати харчовою содою й залишити на кілька годин, щоб вона змогла увібрати жир та видалити його з тканини.

Після цього соду треба струсити чи забрати пилососом. Після першого етапу треба починати повністю видаляти пляму за допомогою рідини для миття посуду, яка чудово розщеплює та розчиняє жир. За допомогою старої зубної щітки чи губки потріть пляму до пінистої консистенції, а тоді змийте водою й киньте у прання.



Жирну пляму можна легко вивести з джинсів / Фото Pexels

Експерти кажуть, що якщо сода та миючий засіб не зможуть впоратися, тоді треба обробити пляму звичайним оцтом, який також здатен розщепити жир. Також з жирною плямою здатна впоратися звичайна кока-кола.

Заплямовані джинси треба замочити у воді на 2 години, а тоді кинути в прання. Втім джинси мають бути темними, щоб кола не зафарбувала їх.