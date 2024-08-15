У квартирі буде пахнути завжди: як зробити неймовірний освіжувач з корицею

Через різні чинники у наших квартирах може з’являтися неприємний запах. Уникнути його можна завдяки ретельному вологому прибиранню, втім покращити запах оселі можна завдяки освіжувачу повітря.

Всі вже знайомі зі спреями з хімічними запахами чи аромадифузорів та свічок з ароматизаторами. Однак створити приємний запах для дому можна самостійно завдяки натуральним інгредієнтам. Експерти розповідають, що спрей з кориці не лише маскує погані запахи, але й усуває їх.

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Як приготувати домашній освіжувач

Вам потрібна ефірна олія кориці, дистильована вода, горілка, сіль та сода. У пляшці з розпилювачем треба змішати половини склянки води та горілки. Далі додати трохи солі або соди й крапнути 15 – 20 крапель ефірної олії кориці. Після того, як сіль вбере всю олію, додайте її у пульверизатор та добре потрусіть, щоб все ідеально розчинилося.



Освіжувач з кориці має приємний запах / Фото Pexels

Використовуйте суміш в місцях з неприємним запахом. Вона усуне молекули з поганими ароматами та залишить приємний запах кориці. Експерти радять розпорошувати освіжувач у ванній чи на кухні, де накопичується найбільша концентрація запахів.

Втім замість кориці ви можете використовувати суміші. До прикладу, до 5 крапель кориці додати 10 крапель апельсинової олії. А для створення східних пахощів, додайте до цих олій по 2 краплі ефірної олії мускатного горіха та імбиру.