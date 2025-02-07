Кімнатні рослини почнуть рости вдвічі краще: потрібний тільки засіб з аптечки

Кімнатні рослини – це приємний та простий спосіб додати будь-якій кімнаті затишку та яскравих акцентів. Та якщо ви хочете, аби рослини почувалися якнайкраще, про їхній догляд потрібно подбати.

Якщо ви хочете, аби ваші рослини постійно радували вас новими зеленими листочками, для цього зовсім необов'язково купувати дорогі засоби в магазинах. Все, що вам потрібно, вже є у вашій аптечці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Єдиний засіб, що вам знадобиться – це перекис водню. І ось кілька елементарних способів його використати для здоров'я ваших кімнатних рослин.

Боріться зі шкідниками

Перекис водню – це ідеальний спосіб поборотися зі шкідниками, якщо ви не хочете вдаватися до агресивних хімікатів. Він чудово підходить для боротьби з такими шкідниками, як попелиця, павутинний кліщ та білокрилка – засіб може руйнувати їхній зовнішній захисний шар, водночас залишаючись безпечним для рослин.

Потрібно змішати столову ложку перекису та склянку води та обприскувати розчином шкідників на листі рослин.

Дезінфікуйте горщики та садовий інвентар

Очищення ваших запасів перекисом допоможе зберегти рослини здоровими та вільними від хвороб. Один з простих способів зупинити поширення хвороб у саду та на підвіконні з рослинами вдома – це тримати усі інструменти в чистоті.

Боріться з грибком на рослинах

Чимало грибкових захворювань, як-от борошнисту росу чи чорну плямистість, можна подолати за допомогою звичайного перекису водню. Це природний протигрибковий засіб, яким потрібно покрити обидві сторони листя. Повторюйте процес кожні кілька днів, якщо проблема не зникає. Для розчину потрібно змішувати ложку перекису на літр води.



Перекис може вбити грибок / Фото Pexels

Запобігайте кореневій гнилі

Коренева гниль – це поширена проблема, що може вразити як кімнатні, так і садові рослини, і перекис водню може легко впоратися із шкідливими грибками та бактеріями, що викликають захворювання.

Щойно ви помітите ознаки гнилі – пожовтіння листя чи неприємний запах у ґрунті, варто скористатися перекисом. Для поливу рослини потрібно змішати одну частину перекису з двома частинами води. Так ви збагатите ґрунт киснем та вб'єте шкідливі бактерії, що викликають гниття.