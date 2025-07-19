Всього одна непомітна дрібничка, за словами езотериків, може захистити оселю від усього лихого, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Але покласти біля дверей будь-що не можна – це має бути особливий предмет.

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Віник

Здавна віник вважався оберегом від недоброї енергетики та різноманітних фінансових проблем. Предки завжди тримали віник чистим та ставили його у кутку біля входу. Тримати мітлу потрібно було помелом догори – саме так вона не пропускала лихих людей всередину.

Тримати одразу два віники вдома не можна було – тому від старого позбувалися перед тим, як принести новий. Як викинути віник, аби не притягнути до себе лихо, ми вже розповідали раніше.

Цвях

У дверний отвір потрібно просто забити цвях, і це начебто захистить від зла та неприємностей. Також деякі забивали три цвяхи на різних частинах одвірка – такий оберіг стеріг від лихого ока та вважався найпотужнішим.



Цвях може бути оберегом / Фото Pexels

Шпилька

Оберіг для того, аби бути максимально дієвим, має бути непомітним – і тому над дверним отвором предки часто вішали звичайнісіньку шпильку, яку важко зауважити, якщо не придивлятися. Вважалося, що вона "відбиває" негативну енергетику, якщо висить ззовні. А всередині шпилька оберігає дім, не випускає з нього злагоду та гармонію.

Підкова

Певно, всім доводилося чути про те, що підкова – це потужний оберіг. Найбільш дієвою буде така, яку ви випадково знайдете на вулиці. Головне, аби підкова була металева – тільки так вона буде діяти. Якщо повішати її догори дриґом, вона притягуватиме в дім гроші та удачу. Якщо ж повішати віжками вниз – захищатиме від зла та негараздів.

Сіль

Для того, аби захистити оселю від злиднів та біди, пращури насипали сіль з обох боків порогу. Також сипали сіль на поріг кожного разу, коли місяць ставав молодим – вірили, що енергетика солі захистить оселю від зла.

Окрім того, сіль часто клали під ліжко, аби вона забрала негатив та захистила сни.